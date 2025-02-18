В Челябинской области средний лимит кредитных карт снизился до 103 тысяч рублей

В Челябинской области средний лимит выданных банками гражданам кредитных карт в январе сократился со 112 до 103 тысяч рублей. Одновременно в регионе за месяц снизилось и число выданных финучреждениями кредитных карт — с 36 до 27 тысяч штук, и общий объем средств — с 4,08 до 2,74 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).
«Всего за январь 2025 года банки открыли для россиян 1,15 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 135,12 млрд рублей. И по сравнению с результатами декабря в январе количество выдач кредитных карт сократилось на 21%, а общий лимит — на 41%», — констатировали в ОКБ.
При этом два субъекта федерации Уральского федерального округа вошли в топ-10 регионов РФ по объему лимитов кредитных карт: Свердловская область на 6-м месте, а Челябинская — на 9-м. В Свердловской области средний лимит резко упал — с 249 тысяч рублей в декабре-2024 до 110 тысяч в январе-2025. А количество выданных карт сократилось с 46 до 33 тысяч.
Самые крупные средние лимиты по картам в январе были одобрены жителям Костромской области — в среднем 225 тысяч рублей, Бурятии — 196 тысяч, Югры — 162, Ямало-Ненецкого АО — 160 и Сахалинской области — 158 тысяч рублей. Средний же по стране лимит по кредиткам снизился за месяц на 26%, до 117 тысяч рублей — в декабре он был равен 159 тысячам.
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