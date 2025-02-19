Россиянка, бросившая новорожденную дочь в турецком туалете, хочет домой

Россиянка Екатерина, проходящая судебное разбирательство в Турции за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, утверждает, что не знала о своей беременности. Об этом сообщила ее мать, добавив, что Екатерина хочет вернуться в Россию вместе с ребенком.
«У дочери бывали гормональные сбои, у нее переходный возраст — 18 лет, и очень большой стресс во время учебы. Это напряжение могло вызвать сбой цикла… о беременности ни я, ни моя дочь не подозревали», — сказала мать Екатерины в беседе с РИА Новости. Эти обстоятельства стали основой для стратегии защиты, которая утверждает, что у Екатерины не было умысла на убийство.
Ситуация усложняется тем, что суд Турции продлил арест россиянки, обвиняемой в попытке убийства новорожденного ребенка. В то же время, по информации защиты, российское генконсульство активно занимается вопросом возвращения девочки в Россию. Весь процесс сопровождается значительными трудностями из-за серьезности обвинений и необходимости доказать отсутствие умысла на убийство ребенка у Екатерины
В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины, родившейся в 2006 году, и ее матери за попытку покинуть Турцию, оставив новорожденного ребенка в туалете аэропорта. По информации судебных источников, в декабре того же года суд принял решение о продлении срока содержания под стражей Екатерины, тогда как ее мать была освобождена на условиях подписки о невыезде.
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