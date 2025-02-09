Генконсульство РФ вернет в Россию девочку, оставленную в Анталье

09 февраля 2025 в 09:20 Размер текста - 17 +

Дипломаты РФ в приюте навещают ребенка, которого ранее пыталась бросить собственная мать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дипломаты тщательно следят за делом россиянки Екатерины Бурназкиной, задержанной после того, как она оставила свою новорожденную дочь в аэропорту Турции. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Сам инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Генконсульство работает над возвращением девочки в Россию. Новость по теме «Не знала, что беременна»: что известно о россиянке, бросившей младенца в турецком аэропорту «Продолжаем держать на приоритетном контроле данную ситуацию», — сообщил Ветрик в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что дипломаты посещают в местном приюте саму девочку. Генконсульство помогает российским органам вернуть ребенка на родину, заключил Ветрик. Адвокат Бурназкиной Айшегюль Полат ранее рассказала журналистам, что стратегия защиты будет основываться на отсутствии умысла на убийство со стороны матери ребенка. Правозащитница также отметила, что слишком рано говорить о возможном сроке наказания для Екатерины, но при этом ряд обстоятельств может повлиять на смягчение приговора. В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело против Екатерины 2006 года рождения и ее матери, которые планировали улететь в Россию оставив новорожденного ребенка в туалете аэропорта в Турции. В декабре суд продлил арест Бурназкиной, в то время как ее мать была отпущена под подписку о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дипломаты тщательно следят за делом россиянки Екатерины Бурназкиной, задержанной после того, как она оставила свою новорожденную дочь в аэропорту Турции. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Сам инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Генконсульство работает над возвращением девочки в Россию. «Продолжаем держать на приоритетном контроле данную ситуацию», — сообщил Ветрик в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что дипломаты посещают в местном приюте саму девочку. Генконсульство помогает российским органам вернуть ребенка на родину, заключил Ветрик. Адвокат Бурназкиной Айшегюль Полат ранее рассказала журналистам, что стратегия защиты будет основываться на отсутствии умысла на убийство со стороны матери ребенка. Правозащитница также отметила, что слишком рано говорить о возможном сроке наказания для Екатерины, но при этом ряд обстоятельств может повлиять на смягчение приговора. В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело против Екатерины 2006 года рождения и ее матери, которые планировали улететь в Россию оставив новорожденного ребенка в туалете аэропорта в Турции. В декабре суд продлил арест Бурназкиной, в то время как ее мать была отпущена под подписку о невыезде.