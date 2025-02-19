19 февраля 2025

В центре Челябинска на пять месяцев перекроют дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие займутся обустройством кольцевого водопровода
Рабочие займутся обустройством кольцевого водопровода Фото:

В центре Челябинска с 20 февраля по 31 июля перекроют две дороги для обустройства кольцевого водопровода. Об ограничениях движения на улице Карла Маркса и Красноармейской сообщили в мэрии Челябинска.

«Ограничить движение транспорта по улице Карла Маркса в районе дома №39 и по улице Красноармейской в районе дома №106 при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 8 часов 20 февраля до 20 часов 31 июля», — говорится в распоряжении администрации города. Работами займется компания «Голос.Строительство».

Специалистам поручено оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов. В срок до 31 июля рабочие должны восстановить асфальт и благоустройство.

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В центре Челябинска с 20 февраля по 31 июля перекроют две дороги для обустройства кольцевого водопровода. Об ограничениях движения на улице Карла Маркса и Красноармейской сообщили в мэрии Челябинска. «Ограничить движение транспорта по улице Карла Маркса в районе дома №39 и по улице Красноармейской в районе дома №106 при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 8 часов 20 февраля до 20 часов 31 июля», — говорится в распоряжении администрации города. Работами займется компания «Голос.Строительство». Специалистам поручено оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов. В срок до 31 июля рабочие должны восстановить асфальт и благоустройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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