Приставы ХМАО депортировали двух туристок из Кубы

В Нижневартовске (ХМАО) судебные приставы депортировали двух туристок из Кубы за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
«Судебные приставы принудительно выдворили за пределы страны двух гражданок Кубы, нелегально проживавших на территории Югры. Иностранные граждане несмотря на то, что срок их пребывания в России закончился, добровольно страну не покинули и продолжали жить в Нижневартовске незаконно», — сообщает пресс-служба ФССП.
До депортации туристки находились в центре временного содержания иностранцев УМВД России по Югре. После приставы отправили их на родину и на пять лет запретили посещать территорию страны.
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