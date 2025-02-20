20 февраля 2025

Приставы ХМАО депортировали двух туристок из Кубы

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Приставы в Нижневартовске депортировали двух туристок за нарушение закона
Приставы в Нижневартовске депортировали двух туристок за нарушение закона Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) судебные приставы депортировали двух туристок из Кубы за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«Судебные приставы принудительно выдворили за пределы страны двух гражданок Кубы, нелегально проживавших на территории Югры. Иностранные граждане несмотря на то, что срок их пребывания в России закончился, добровольно страну не покинули и продолжали жить в Нижневартовске незаконно», — сообщает пресс-служба ФССП.

До депортации туристки находились в центре временного содержания иностранцев УМВД России по Югре. После приставы отправили их на родину и на пять лет запретили посещать территорию страны.

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В Нижневартовске (ХМАО) судебные приставы депортировали двух туристок из Кубы за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону. «Судебные приставы принудительно выдворили за пределы страны двух гражданок Кубы, нелегально проживавших на территории Югры. Иностранные граждане несмотря на то, что срок их пребывания в России закончился, добровольно страну не покинули и продолжали жить в Нижневартовске незаконно», — сообщает пресс-служба ФССП. До депортации туристки находились в центре временного содержания иностранцев УМВД России по Югре. После приставы отправили их на родину и на пять лет запретили посещать территорию страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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