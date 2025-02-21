В Европе заявили о готовности к переговорам по Украине лично с Путиным

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, выразил готовность к проведению переговоров по Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью польскому изданию.
«Я в состоянии сесть за стол с Путиным», — сказал Навроцкий изданию «Виртуальная Польша». Он также добавил, что в переговорах обязательно должна участвовать Украина.
Ранее аналогичную позицию занял президент Франции Эммануэль Макрон, который также выразил готовность возобновить переговоры с Путиным для решения кризиса на Украине. Он подчеркнул важность диалога в решении международных конфликтов.
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