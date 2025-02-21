В Европе заявили о готовности к переговорам по Украине лично с Путиным

Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным
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В Польше готовы сесть за переговорный стол с Путиным
В Польше готовы сесть за переговорный стол с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, выразил готовность к проведению переговоров по Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью польскому изданию.

«Я в состоянии сесть за стол с Путиным», — сказал Навроцкий изданию «Виртуальная Польша». Он также добавил, что в переговорах обязательно должна участвовать Украина.

Ранее аналогичную позицию занял президент Франции Эммануэль Макрон, который также выразил готовность возобновить переговоры с Путиным для решения кризиса на Украине. Он подчеркнул важность диалога в решении международных конфликтов.

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Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, выразил готовность к проведению переговоров по Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью польскому изданию. «Я в состоянии сесть за стол с Путиным», — сказал Навроцкий изданию «Виртуальная Польша». Он также добавил, что в переговорах обязательно должна участвовать Украина. Ранее аналогичную позицию занял президент Франции Эммануэль Макрон, который также выразил готовность возобновить переговоры с Путиным для решения кризиса на Украине. Он подчеркнул важность диалога в решении международных конфликтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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