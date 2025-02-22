Часть Крыма лишится мобильной связи из-за учений

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Аксенов попросил граждан отнестись с пониманием к неудобствам из-за учений
Аксенов попросил граждан отнестись с пониманием к неудобствам из-за учений Фото:

В Бахчисарайском и Сакском районах Крыма ожидается временные блокировка мобильной связи в связи с проведением антидиверсионных учений. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. 

«Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи», — написал Аксенов в telegram-канале

В учениях примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны РФ и другие силовые структуры. В это время службы экстренного реагирования будут доступны для вызова по единому номеру «112». Аксенов попросил граждан отнестись с пониманием и терпением к ситуации. 

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В Бахчисарайском и Сакском районах Крыма ожидается временные блокировка мобильной связи в связи с проведением антидиверсионных учений. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.  «Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи», — написал Аксенов в telegram-канале.  В учениях примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны РФ и другие силовые структуры. В это время службы экстренного реагирования будут доступны для вызова по единому номеру «112». Аксенов попросил граждан отнестись с пониманием и терпением к ситуации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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