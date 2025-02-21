Путин придумал, как получить выгоду от торговой войны США и Китая

На Форуме будущих технологий президент Владимир Путин раскрыл, как получить выгоду от торговой войны между США и Китаем. Пока мировые лидеры в области химического производства и новых материалов разбираются между собой, Россия ускоряет развитие отрасли. По словам экспертов, в первую очередь это нужно для укрепления собственного технологического суверенитета. Но в перспективе это — возможность войти в десятку мировых лидеров. Кроме США и КНР, конкурировать придется как минимум с Индией, Германией и Японией.
Ставший уже традиционным Форум будущих технологий в этом году был посвящен химии и новым материалам. Может быть, по сравнению с другими форумами, на него съезжается не так много участников, но это все люди особого «сорта» — те, кто движет мир технологий.
Несмотря на специфичность тематик Форума (а они каждый год разные), президент Путин всегда приезжает лично, чтобы и самому выступить, и экспертов с практиками послушать. Выйдя на сцену, он сразу отправился к трибуне. «Тема нынешнего форума — химия и применение новых материалов. В этих областях происходят стремительные изменения, которые создают почву, „подстегивают“ следующие, еще более революционные открытия во всех без исключения сферах, — сказал президент. —
Чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться превосходства в области химии и в создании новых материалов».
По словам Путина, нужно «кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей» и выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, литий. «Мы его до сих пор не добываем. А как без него? Мы могли бы это делать еще 10-15 лет назад, — заявил президент и, понимая, что поставленная им задача не из простых, приободрил: — Запущен новый нацпроект технологического лидерства. Только из федерального бюджета на его реализацию с 2025 года до 2030 год планируется выделить почти 170 миллиардов рублей».
Путин вновь дал понять, что не нужно озираться на «внешние проблемы и санкции» — они-то как раз и стали стимулом для развития. С другой стороны, в экономике и в производстве, как оказалось, все решаемо, а вот обеспечить отрасль квалифицированными кадрами — на это нужно время.
Развитие, убежден президент, должно идти по всем направлениям одновременно. «Отсутствие результатов даже по одному из них, что называется, как „за ниточку“ потянет вниз и все другие проекты.
Вот пример МС-21–300: не было у нас материалов для крыла и для фюзеляжа. Ну и весь проект встал», — рассказал Путин.
Передовые решения нужны не только в промышленности, заметил президент, но и в медицине, генетике, био- и природоподобных технологиях, в создании материалов, воспроизводящих процессы живых систем. «Речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности — биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста», — убежден он.
Судя по мировой статистике, России действительно придется приложить немало усилий для того, чтобы добиться лидерства. Сейчас страна даже не в первой десятке по производству добавленной стоимости в химической промышленности: РФ уступает Китаю, Индии, США, Германии, Японии и ряду других государств. Хотя динамика впечатляет. По официальным данным Минпромторга в 2023 году было запущено 500 новых производств, а за девять месяцев 2024 года — 371. Вопрос собкора URA.RU, сколько времени нужно России, чтобы хотя бы войти в десятку лидеров, министр промышленности Антон Алиханов в кулуарах форума проигнорировал: он лишь вскинул руки вверх, молча качнул головой и поспешил удалиться.
По мнению экспертов, санкционный опыт России может помочь конкурировать с лидерами — с теми же Индией и Японией, Германией, столкнувшейся с экономическим кризисом, и даже с США и Китаем, которые рискуют погрузиться в торговую войну. И Россия готова к этой конкуренции, заверил собкора URA.RU научный руководитель Национального центра физики и математики, экс-глава Российской академии наук Александр Сергеев. Он ответил на тот самый вопрос, который проигнорировал министр Алиханов — о времени. «А вспомните атомный проект — там вообще времени не было. Американцы взорвали две бомбы в 1945-м, четыре года прошло, и была испытана наша первая ядерная бомба. Жили тогда просто уже „за флажком“, но сделали.
Времени у нас не очень много. Нужна мотивация. Мы понимаем, что мир стремительно развивается, и нам нужны свои уникальные технологии», — объяснил Сергеев.
По мнению ученого, главное, что произошло в России за последние годы, — это «сильный разворот: пришло понимание, что химия и материалы — это важнейший сектор экономики». Но чтобы чего-то добиться, нужны кадры, подтвердил Сергеев слова президента.
А эти кадры обещает подготовить министр науки и образования России Валерий Фальков. В разговоре с URA.RU он рассказал, что в вузах страны для химической промышленности ведется подготовка 73,5 тысячи студентов, в новом учебном году на это направление будет выделено более 18 тысяч бюджетных мест. К 2030 году для химиндустрии планируется подготовить 79 тысяч молодых специалистов. «Нам нужны специалисты высокого класса, нужны инженеры, которые будут предлагать прорывные проекты. Подготовка специалистов для отрасли ведется массовая, и потребность работодателей в кадрах к 2030 году будет обеспечена», — заверил Фальков.
Как выяснил журналист URA.RU, отрасль, в которой российские ученые уже точно преуспели, а отечественные разработки сопоставимы с зарубежными аналогами, есть. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что одно из ключевых направлений — это биосовместимые и биодеградируемые материалы (импланты). По этому виду продукции, отметила Скворцова, «мы находимся абсолютно в передовых рядах». «У нас нет никаких ограничений. Я бы даже не сказала, что у нас есть конкуренты, хотя сейчас весь мир работает в этом направлении.
И мы делаем все то же самое, что делают лучшие клиники мира. У нас свои оригинальные подходы, и мы имеем преимущества перед аналогами из других стран», — отметила глава ФМБА.
Губернатор Красноярского края, экс-министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков вообще возлагает надежды на уральскую химическую школу. «Она одна из „ядерных“ в России и дает основу крепкому положению уральских промышленников, — убежден Котюков. — Уровень развития химической школы в стране и химической промышленности — это надежный фундамент будущего России и технологического лидерства, которое мы создаем. И в десятку мировых лидеров войдем — я в этом не сомневаюсь. Но сделаем это не для кого-то, а для себя — развитие химиндустрии прежде всего должно обеспечивать потребности внутри страны».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.