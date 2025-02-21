21 февраля 2025

Маск раскрыл, почему перестал защищать Киев в конфликте с Россией

Илон Маск счел, что Украина зашла слишком далеко, как это сделала РФ в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Маск раскритиковал украинские власти за то, что они зашли слишком далеко
Маск раскритиковал украинские власти за то, что они зашли слишком далеко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти зашли слишком далеко в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск, комментируя свою позицию по Украине в 2022 году. Тогда американец поддерживал Киев и считал, что Россия зашла далеко.

«Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и любой, кто продолжает это делать, лишен как эмпатии, так и мозгов», — написал бизнесмен в соцсети X, комментируя смену своей позиции.

При этом новопришедший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не считает Россию виновной в развязывании конфликта на Украине. По его словам, он возник из-за «неправильных слов» экс-лидера США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вина за разжигание конфликта лежит именно на киевских властях, передает RT.

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Киевские власти зашли слишком далеко в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск, комментируя свою позицию по Украине в 2022 году. Тогда американец поддерживал Киев и считал, что Россия зашла далеко. «Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и любой, кто продолжает это делать, лишен как эмпатии, так и мозгов», — написал бизнесмен в соцсети X, комментируя смену своей позиции. При этом новопришедший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не считает Россию виновной в развязывании конфликта на Украине. По его словам, он возник из-за «неправильных слов» экс-лидера США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вина за разжигание конфликта лежит именно на киевских властях, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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