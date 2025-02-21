Маск раскрыл, почему перестал защищать Киев в конфликте с Россией

Киевские власти зашли слишком далеко в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск, комментируя свою позицию по Украине в 2022 году. Тогда американец поддерживал Киев и считал, что Россия зашла далеко.
«Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и любой, кто продолжает это делать, лишен как эмпатии, так и мозгов», — написал бизнесмен в соцсети X, комментируя смену своей позиции.
При этом новопришедший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не считает Россию виновной в развязывании конфликта на Украине. По его словам, он возник из-за «неправильных слов» экс-лидера США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вина за разжигание конфликта лежит именно на киевских властях, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.