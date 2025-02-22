Комик Руслан Белый* обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

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Заседание по делу Руслана Белого* назначено на 27 февраля
Заседание по делу Руслана Белого* назначено на 27 февраля Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Стендап-комик Руслан Белый*, который был признан Минюстом иноагентом в РФ, обжаловал отказ в снятии с него этого статуса, говорится в картотеке суда. Заседание по делу артиста назначено на 27 февраля. 

«Административный истец — Белый Р. В. Передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — говорится на  сайте Второго кассационного суда (Москва).

В сентябре 2023 года имя Руслана Белого было внесено в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, комик участвовал в создании и распространении материалов от имени иноагентов для широкой публики. Также он выразил свое несогласие с проведением СВО и формировал отрицательный образ ВС РФ. В настоящее время Руслан Белый проживает в Испании.

*Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов

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Стендап-комик Руслан Белый*, который был признан Минюстом иноагентом в РФ, обжаловал отказ в снятии с него этого статуса, говорится в картотеке суда. Заседание по делу артиста назначено на 27 февраля.  «Административный истец — Белый Р. В. Передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — говорится на  сайте Второго кассационного суда (Москва). В сентябре 2023 года имя Руслана Белого было внесено в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, комик участвовал в создании и распространении материалов от имени иноагентов для широкой публики. Также он выразил свое несогласие с проведением СВО и формировал отрицательный образ ВС РФ. В настоящее время Руслан Белый проживает в Испании. *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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