Комик Руслан Белый* обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Стендап-комик Руслан Белый*, который был признан Минюстом иноагентом в РФ, обжаловал отказ в снятии с него этого статуса, говорится в картотеке суда. Заседание по делу артиста назначено на 27 февраля.
«Административный истец — Белый Р. В. Передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — говорится на сайте Второго кассационного суда (Москва).
В сентябре 2023 года имя Руслана Белого было внесено в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, комик участвовал в создании и распространении материалов от имени иноагентов для широкой публики. Также он выразил свое несогласие с проведением СВО и формировал отрицательный образ ВС РФ. В настоящее время Руслан Белый проживает в Испании.
*Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов
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