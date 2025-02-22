В МИД России оценили шансы на восстановление отношений с США

В России выразили готовность к конструктивным переговорам с США и отметили положительные изменения в риторике Вашингтона. Однако понимание возможности быстрого улучшения двусторонних отношений потребует дополнительных контактов с американской стороной. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Потребуются новые контакты и новые возможности для работы по практической повестке дня... Когда мы будем двигаться дальше, мы лучше поймем, существует ли действительно реальный, реализуемый шанс для того, чтобы добиться быстрых сдвигов к лучшему, либо понадобится более углубленная и, соответственно, требующая большего времени экспертная проработка, углубленные поиски компромиссных решений», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что в РФ внимательно отслеживают и анализируют все заявления из Вашингтона, особенно высказывания на высшем уровне. Недавние контакты демонстрировали заметное изменение тона со стороны США по сравнению с прошлым. В России, по словам Сергея Рябкова, положительно воспринимают эти изменения и готовы к продолжению диалога.
Ранее представители США и России провели переговоры в Эр-Рияде. Они длились 4,5 часа. В ходе них были достигнуты договоренности о создании условий для полного возобновления и расширения сотрудничества между двумя странами. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил о возобновлении работы дипломатических представительств РФ и США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.