Синоптик предупредил россиян об опасных погодных явлениях

В ближайшие дни на юге России, Дальнем Востоке, в Поволжье и республиках Кавказа ожидаются опасные явления погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В выходные дни неблагоприятная погода прогнозируется на юге Башкортостана: снег, ветер до 20 метров в секунду, метели, заносы на дорогах и гололедица при температуре минус 15-20 градусов», — поделился синоптик. Его слова передает ТАСС
Вильфанд также сообщил, что 22 февраля в Краснодарском крае и на Черноморском побережье ветер усилится до 24 м/с. Особенно сильные порывы, до 30-34 м/с, ожидаются между Геленджиком и Новороссийском. В Крыму, в горных районах, ветер достигнет 25 м/с. Аналогичные условия прогнозируются для Северо-Кавказского округа. На восточном побережье Чукотки ожидается ветер силой 20-30 м/с.
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