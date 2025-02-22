Синоптик предупредил россиян об опасных погодных явлениях

Вильфанд: в южные регионы России придет неблагоприятная погода
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Вильфанд предупредил россиян о сильном ветре
Вильфанд предупредил россиян о сильном ветре Фото:

В ближайшие дни на юге России, Дальнем Востоке, в Поволжье и республиках Кавказа ожидаются опасные явления погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В выходные дни неблагоприятная погода прогнозируется на юге Башкортостана: снег, ветер до 20 метров в секунду, метели, заносы на дорогах и гололедица при температуре минус 15-20 градусов», — поделился синоптик. Его слова передает ТАСС

Вильфанд также сообщил, что 22 февраля в Краснодарском крае и на Черноморском побережье ветер усилится до 24 м/с. Особенно сильные порывы, до 30-34 м/с, ожидаются между Геленджиком и Новороссийском. В Крыму, в горных районах, ветер достигнет 25 м/с. Аналогичные условия прогнозируются для Северо-Кавказского округа. На восточном побережье Чукотки ожидается ветер силой 20-30 м/с.

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В ближайшие дни на юге России, Дальнем Востоке, в Поволжье и республиках Кавказа ожидаются опасные явления погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «В выходные дни неблагоприятная погода прогнозируется на юге Башкортостана: снег, ветер до 20 метров в секунду, метели, заносы на дорогах и гололедица при температуре минус 15-20 градусов», — поделился синоптик. Его слова передает ТАСС Вильфанд также сообщил, что 22 февраля в Краснодарском крае и на Черноморском побережье ветер усилится до 24 м/с. Особенно сильные порывы, до 30-34 м/с, ожидаются между Геленджиком и Новороссийском. В Крыму, в горных районах, ветер достигнет 25 м/с. Аналогичные условия прогнозируются для Северо-Кавказского округа. На восточном побережье Чукотки ожидается ветер силой 20-30 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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