Лукашенко посоветовал России не обольщаться насчет переговоров с США

России не следует обольщаться относительно переговоров с США. С таким мнением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. <> Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение конфликта», — отметил Лукашенко, заявив, что он «абсолютно погружен» в контекст текущей ситуации. Его слова передает белорусское издание «Белта».
Белорусский лидер также выразил опасения, что Соединенные Штаты могут использовать переговоры для дальнейшего усиления напряженности в отношениях между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что России важно избегать подобных провокаций и сохранять стратегические союзы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского политика, беседа длилась полтора часа, и по ее итогу, страны решили начать подготовку к переговорам.
Чуть позже, 18 февраля, делегации из РФ и США встретились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чтобы обсудить конфликт на Украине и восстановление двухсторонних отношений. Украинская сторона представлена не была. Стороны после диалога выразили удовлетворенность от проведенной беседы.
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