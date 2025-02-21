21 февраля 2025

Президент Чехии заявил, что Европа вышла из летаргического сна после слов Трампа

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Трамп развеял сон, в котором пребывала Европа, считает президент Чехии
Трамп развеял сон, в котором пребывала Европа, считает президент Чехии Фото:
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Администрация США своими последними заявлениями и действиями вывела страны Евросоюза из летаргического сна. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел.

«Если целью США было вывести Европу из летаргического сна, то им это удалось. И поскольку внимание США смещается на Тихоокеанский регион, мы должны как можно быстрее научиться самостоятельно принимать решения и действовать», — сказал Павел в чешскому изданию Denik N. Он подчеркнул, что Европе необходимо вставать на ноги и учиться самостоятельности.

В ходе своих последних заявлений президент США Дональд Трамп поставил странам ЕС ультиматум. По его словам, если Украина не капитулирует в течение трех недель, то Америка покинет Европу.

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Администрация США своими последними заявлениями и действиями вывела страны Евросоюза из летаргического сна. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел. «Если целью США было вывести Европу из летаргического сна, то им это удалось. И поскольку внимание США смещается на Тихоокеанский регион, мы должны как можно быстрее научиться самостоятельно принимать решения и действовать», — сказал Павел в чешскому изданию Denik N. Он подчеркнул, что Европе необходимо вставать на ноги и учиться самостоятельности. В ходе своих последних заявлений президент США Дональд Трамп поставил странам ЕС ультиматум. По его словам, если Украина не капитулирует в течение трех недель, то Америка покинет Европу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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