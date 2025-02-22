Россиянам раскрыли, почему в марте они получат пониженную пенсию

В марте у россиян размер пенсий будет меньше, чем в феврале, потому что в этот месяц пенсионеры получили одноразовую доплату в дополнение к своей регулярной ежемесячной пенсии. Также в январе был сделан перерасчет пенсионных выплат. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Виктор Ляшок напомнил, что в начале 2025 года размер страховых пенсий был повышен на 7,3%, что соответствовало ожидаемому уровню инфляции за прошлый год. Однако последующие данные Росстата показали, что фактическая инфляция превысила прогнозы, в связи с чем в конце января было принято решение о повышении индексации до 9,5%.
«Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе», — заявил Ляшок. Его слова передает «Прайм».
Так, это привело к тому, что многие пенсионеры в феврале получили увеличенные выплаты за два месяца сразу. В марте размеры пенсий будут скорректированы с учетом индексации на 9,5%, но дополнительная выплата, как в феврале, не предусмотрена, подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что россияне, которые имеют трудовой стаж в различных странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеют право на получение пенсии из каждого из этих государств. Депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что таким образом, гражданин РФ, который трудился в Беларуси, России и Казахстане, имеет право на получение пенсий от трех стран. Важно отметить, что нет никаких ограничений на количество или сумму таких пенсий и они выдаются независимо от места проживания человека в пределах ЕАЭС.
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