США раскрыли данные о состоянии Байдена во время его президентства

Американские журналисты, которые заявляли об оптимальной работоспособности бывшего президента США Джо Байдена, знали, что он не способен занимать свой пост. Но не под запись все эти представители СМИ признаются, что лгали. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Когда вы говорите с журналистами, которые заявляли, что бывший глава США работоспособен, не под запись в лицо они скажут, что знали о некомпетентности Байдена... Мы все знали правду, а они отвечали: „Глаза вам врут, верьте“. Хотя это всегда была ложь, позор СМИ за ее продвижение», — прокомментировала Левитт освещение работы Байдена во время его президентства.
Предыдущая администрация США неоднократно заявляла, что глава от партии демократов в состоянии продолжать работу на посту. В то же время Байден удивлял мир своими неудачными шутками, пожиманием руки несуществующим людям, а также неспособностью ответить на самые простые вопросы. О последних нелепостях бывшего президента США на посту можно вспомнить в материале URA.RU.
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