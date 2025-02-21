21 февраля 2025

Алаудинов предупредил об угрозе на фронте из-за всеобщей очарованности Трампом

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Алаудинов призвал закреплять суверенитет России, а не верить Соединенным Штатам на слово
Алаудинов призвал закреплять суверенитет России, а не верить Соединенным Штатам на слово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия накопила ресурсы для продолжения борьбы, в то время как общественность переключила внимание с фронта и «бросилось в объятия» президента США Дональда Трампа. Такую характеристику дал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. 

«В последние дни мы все видим, как все бросились в объятия Трампа. Всю повестку, получается, в интернет-ресурсах перехватила повестка Трампа... [Он] — не друг России, он друг Америки... Хочу сказать, что противник, кто бы какие сказки не рассказывал, отовсюду поснимал ресурсы, накопил их, вот снял отовсюду беспилотников, все эти расчеты тоже накопил», — предупредил Алаудинов в своем видеообращении в telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас армия России фиксирует на брянском направлении попытки врага разведать ситуацию и нанести удар, чтобы сесть за стол переговоров в выгодной позиции. Сейчас командование предпринимает все действия, чтобы раскрыть планы противника.

Алаудинов отметил, что легкомысленные настроения, которые сложились в обществе по поводу возвращения к сотрудничеству с Европой и США, могут привести к повторным ошибкам. Поэтому, отмечает генерал-майор, России нужно сейчас сделать максимум для того, чтобы наладить производство отечественной продукции и закрепить свой суверенитет.

Ранее Алаудинов назвал Трампа врагом России и всего человечества. По его словам, Трамп, как бизнесмен и экономист, не хочет ничего хорошего для России. В его интересах лежит стремление сделать Америку «богатой».

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Украинская армия накопила ресурсы для продолжения борьбы, в то время как общественность переключила внимание с фронта и «бросилось в объятия» президента США Дональда Трампа. Такую характеристику дал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.  «В последние дни мы все видим, как все бросились в объятия Трампа. Всю повестку, получается, в интернет-ресурсах перехватила повестка Трампа... [Он] — не друг России, он друг Америки... Хочу сказать, что противник, кто бы какие сказки не рассказывал, отовсюду поснимал ресурсы, накопил их, вот снял отовсюду беспилотников, все эти расчеты тоже накопил», — предупредил Алаудинов в своем видеообращении в telegram-канале. Он подчеркнул, что сейчас армия России фиксирует на брянском направлении попытки врага разведать ситуацию и нанести удар, чтобы сесть за стол переговоров в выгодной позиции. Сейчас командование предпринимает все действия, чтобы раскрыть планы противника. Алаудинов отметил, что легкомысленные настроения, которые сложились в обществе по поводу возвращения к сотрудничеству с Европой и США, могут привести к повторным ошибкам. Поэтому, отмечает генерал-майор, России нужно сейчас сделать максимум для того, чтобы наладить производство отечественной продукции и закрепить свой суверенитет. Ранее Алаудинов назвал Трампа врагом России и всего человечества. По его словам, Трамп, как бизнесмен и экономист, не хочет ничего хорошего для России. В его интересах лежит стремление сделать Америку «богатой».
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