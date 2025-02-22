Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня утром введены в аэропортах Казани и Нижнекамска», — написал Кореняко в официальном telegram-канале представителя Росавиации. Он добавил, что это сделано для обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов занимаются всеми необходимыми мерами для обеспечения безопасных условий.
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