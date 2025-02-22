Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили полеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов Фото:

В аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня утром введены в аэропортах Казани и Нижнекамска», — написал Кореняко в официальном telegram-канале представителя Росавиации. Он добавил, что это сделано для обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов занимаются всеми необходимыми мерами для обеспечения безопасных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня утром введены в аэропортах Казани и Нижнекамска», — написал Кореняко в официальном telegram-канале представителя Росавиации. Он добавил, что это сделано для обеспечения безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов занимаются всеми необходимыми мерами для обеспечения безопасных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...