Сбежавший боец ВСУ рассказал об ужасных условиях в лагере НАТО

Экс-военный ВСУ: украинцев в лагере НАТО не учили использованию западного оружия
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На учениях бойцы ВСУ использовали молдавские автоматы Калашникова
На учениях бойцы ВСУ использовали молдавские автоматы Калашникова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинцы, проходившие общую первичную военную подготовку в лагере НАТО в Великобритании, не обучались обращению с западной военной техникой. При этом их держали под строгим контролем. Об этом рассказал бывший боец ВСУ Валерий, сбежавший из лагеря.

«В лагере НАТО в Британии проходили общую первичную военную подготовку. Пользоваться западной военной техникой не учили», — передает слова украинского военного РИА Новости. Он добавил, что новобранцам предоставляли автоматы Калашникова, произведенные в Молдове, в качестве стрелкового оружия.

Обучение включало базовые навыки, такие как первая помощь и работа со взрывчатыми устройствами, но не имело конкретного направленного курса. Валерий также заявил, что отбор мобилизованных для отправки в Британию оставался для него непонятным, а инструкторы мало общались с украинскими солдатами. За периметром лагеря их держали под строгим контролем и выход в город был запрещен, отметил боец.

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Украинцы, проходившие общую первичную военную подготовку в лагере НАТО в Великобритании, не обучались обращению с западной военной техникой. При этом их держали под строгим контролем. Об этом рассказал бывший боец ВСУ Валерий, сбежавший из лагеря. «В лагере НАТО в Британии проходили общую первичную военную подготовку. Пользоваться западной военной техникой не учили», — передает слова украинского военного РИА Новости. Он добавил, что новобранцам предоставляли автоматы Калашникова, произведенные в Молдове, в качестве стрелкового оружия. Обучение включало базовые навыки, такие как первая помощь и работа со взрывчатыми устройствами, но не имело конкретного направленного курса. Валерий также заявил, что отбор мобилизованных для отправки в Британию оставался для него непонятным, а инструкторы мало общались с украинскими солдатами. За периметром лагеря их держали под строгим контролем и выход в город был запрещен, отметил боец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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