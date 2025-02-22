Украинцы, проходившие общую первичную военную подготовку в лагере НАТО в Великобритании, не обучались обращению с западной военной техникой. При этом их держали под строгим контролем. Об этом рассказал бывший боец ВСУ Валерий, сбежавший из лагеря.
«В лагере НАТО в Британии проходили общую первичную военную подготовку. Пользоваться западной военной техникой не учили», — передает слова украинского военного РИА Новости. Он добавил, что новобранцам предоставляли автоматы Калашникова, произведенные в Молдове, в качестве стрелкового оружия.
Обучение включало базовые навыки, такие как первая помощь и работа со взрывчатыми устройствами, но не имело конкретного направленного курса. Валерий также заявил, что отбор мобилизованных для отправки в Британию оставался для него непонятным, а инструкторы мало общались с украинскими солдатами. За периметром лагеря их держали под строгим контролем и выход в город был запрещен, отметил боец.
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