В Госдуме решили необычным способом избавить россиян от одной из главных проблем

В России необходимо создать департамент по проблеме одиночества в Министерстве здравоохранения, так как одиночество становится серьезной проблемой, влияющей на здоровье россиян. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«В связи с растущей проблемой одиночества в России предлагаю рассмотреть возможность создания в структуре Министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося этой проблемой», — передает содержание письма Чернышова на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко RT. Отмечается, что одиночество негативно сказывается на здоровье россиян и способствует развитию заболеваний.
Чернышов считает, что новый департамент должен разрабатывать комплексные меры для снижения уровня одиночества, координировать профилактические программы и поддерживать взаимодействие с общественными организациями. Вице-спикер Госдумы подчеркнул важность этого вопроса для здоровья и качества жизни граждан.
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