В Госдуме решили необычным способом избавить россиян от одной из главных проблем

Депутат Чернышов предложил создать в РФ департамент по проблеме одиночества
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Новый департамент должен снизить уровень одиночества, считает Чернышов
Новый департамент должен снизить уровень одиночества, считает Чернышов Фото:

В России необходимо создать департамент по проблеме одиночества в Министерстве здравоохранения, так как одиночество становится серьезной проблемой, влияющей на здоровье россиян. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«В связи с растущей проблемой одиночества в России предлагаю рассмотреть возможность создания в структуре Министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося этой проблемой», — передает содержание письма Чернышова на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко RT. Отмечается, что одиночество негативно сказывается на здоровье россиян и способствует развитию заболеваний.

Чернышов считает, что новый департамент должен разрабатывать комплексные меры для снижения уровня одиночества, координировать профилактические программы и поддерживать взаимодействие с общественными организациями. Вице-спикер Госдумы подчеркнул важность этого вопроса для здоровья и качества жизни граждан.

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В России необходимо создать департамент по проблеме одиночества в Министерстве здравоохранения, так как одиночество становится серьезной проблемой, влияющей на здоровье россиян. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «В связи с растущей проблемой одиночества в России предлагаю рассмотреть возможность создания в структуре Министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося этой проблемой», — передает содержание письма Чернышова на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко RT. Отмечается, что одиночество негативно сказывается на здоровье россиян и способствует развитию заболеваний. Чернышов считает, что новый департамент должен разрабатывать комплексные меры для снижения уровня одиночества, координировать профилактические программы и поддерживать взаимодействие с общественными организациями. Вице-спикер Госдумы подчеркнул важность этого вопроса для здоровья и качества жизни граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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