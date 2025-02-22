В МВД рассказали о важнейшей отметке в свидетельстве о рождении

В МВД сообщили об отметке о российском гражданстве для получения маткапитала
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Отметка об основаниях для получения гражданства РФ ставится как в стране, так и за границей
Отметка об основаниях для получения гражданства РФ ставится как в стране, так и за границей Фото:

Чтобы получить материнский капитал в России, в свидетельстве о рождении ребенка должна быть отметка, указывающая основания для получения российского гражданства. Об этом следует из материалов МВД РФ.

«Подтверждением гражданства Российской Федерации для ребенка до 14 лет служит отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства», — передает содержание документов РИА Новости. Она ставится как в стране, так и за границей. Хотя на данный момент отметка не является обязательной, она может понадобиться при различных действиях, таких как оформление паспорта для ребенка, получение маткапитала или выезд в некоторые страны СНГ.

Для проставления отметки можно обратиться в паспортно-визовый сервис МВД, многофункциональный миграционный центр или консульство за границей. Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней.

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Чтобы получить материнский капитал в России, в свидетельстве о рождении ребенка должна быть отметка, указывающая основания для получения российского гражданства. Об этом следует из материалов МВД РФ. «Подтверждением гражданства Российской Федерации для ребенка до 14 лет служит отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства», — передает содержание документов РИА Новости. Она ставится как в стране, так и за границей. Хотя на данный момент отметка не является обязательной, она может понадобиться при различных действиях, таких как оформление паспорта для ребенка, получение маткапитала или выезд в некоторые страны СНГ. Для проставления отметки можно обратиться в паспортно-визовый сервис МВД, многофункциональный миграционный центр или консульство за границей. Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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