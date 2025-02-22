В МВД рассказали о важнейшей отметке в свидетельстве о рождении

Чтобы получить материнский капитал в России, в свидетельстве о рождении ребенка должна быть отметка, указывающая основания для получения российского гражданства. Об этом следует из материалов МВД РФ.
«Подтверждением гражданства Российской Федерации для ребенка до 14 лет служит отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства», — передает содержание документов РИА Новости. Она ставится как в стране, так и за границей. Хотя на данный момент отметка не является обязательной, она может понадобиться при различных действиях, таких как оформление паспорта для ребенка, получение маткапитала или выезд в некоторые страны СНГ.
Для проставления отметки можно обратиться в паспортно-визовый сервис МВД, многофункциональный миграционный центр или консульство за границей. Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней.
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