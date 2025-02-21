В США впервые за 15 лет кого-то расстреляют законно

Заключенный из Южной Каролины (США) Брэд Сигмон выбрал метод казни путем расстрела, который планируется на следующий месяц. Такой способ исполнения смертного приговора не использовался в США на протяжении последних 15 лет.
«67-летний Сигмон стал первым заключенным в Южной Каролине, который предпочел расстрел смертной казни в виде инъекции или электрического стула. Электрический стул сжег бы и сварил его заживо. А если бы он выбрал смертельную инъекцию, то рисковал бы мучительной смертью», — приводит издание The Associated Press цитаты из заявления его адвоката Джеральд «Бо» Кин.
По заявлению Сигмона, Южная Каролина хранит в секрете информацию о том, как проводятся смертельные инъекции, и это заставило его решиться на казнь путем расстрела. Также заключенный не хочет причинять боль своей семье, свидетелям или команде палачей.
В 2001 году Сигмона осудили за убийство родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой в их доме в округе Гринвилл. Затем он похитил свою бывшую девушку под дулом пистолета, но она сбежала из его машины. Он выстрелил в нее, когда она убегала, но промахнулся.
С 1976 года в США только трое заключенных были казнены расстрельной командой. Все они были из Юты, а последняя казнь состоялась в 2010 году. В 2022 году Южная Каролина потратила около 54 тысяч долларов на строительство площадки для расстрела в камере смертников. Она будет находиться недалеко от электрического стула.
Сигмон стал бы старейшим из 46 заключенных из Южной Каролины, которых казнили с тех пор, как смертную казнь восстановили в США в 1976 году. Ни один губернатор Южной Каролины не даровал помилование за 49 лет с момента возобновления смертной казни.
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