21 февраля 2025

В США впервые за 15 лет кого-то расстреляют законно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расстрел, как вид смертной казни, не применяется в США 15 лет
Расстрел, как вид смертной казни, не применяется в США 15 лет Фото:

Заключенный из Южной Каролины (США) Брэд Сигмон выбрал метод казни путем расстрела, который планируется на следующий месяц. Такой способ исполнения смертного приговора не использовался в США на протяжении последних 15 лет. 

«67-летний Сигмон стал первым заключенным в Южной Каролине, который предпочел расстрел смертной казни в виде инъекции или электрического стула. Электрический стул сжег бы и сварил его заживо. А если бы он выбрал смертельную инъекцию, то рисковал бы мучительной смертью», — приводит издание The Associated Press цитаты из заявления его адвоката Джеральд «Бо» Кин. 

По заявлению Сигмона, Южная Каролина хранит в секрете информацию о том, как проводятся смертельные инъекции, и это заставило его решиться на казнь путем расстрела. Также заключенный не хочет причинять боль своей семье, свидетелям или команде палачей. 

В 2001 году Сигмона осудили за убийство родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой в их доме в округе Гринвилл. Затем он похитил свою бывшую девушку под дулом пистолета, но она сбежала из его машины. Он выстрелил в нее, когда она убегала, но промахнулся.

С 1976 года в США только трое заключенных были казнены расстрельной командой. Все они были из Юты, а последняя казнь состоялась в 2010 году. В 2022 году Южная Каролина потратила около 54 тысяч долларов на строительство площадки для расстрела в камере смертников. Она будет находиться недалеко от электрического стула.

Сигмон стал бы старейшим из 46 заключенных из Южной Каролины, которых казнили с тех пор, как смертную казнь восстановили в США в 1976 году. Ни один губернатор Южной Каролины не даровал помилование за 49 лет с момента возобновления смертной казни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заключенный из Южной Каролины (США) Брэд Сигмон выбрал метод казни путем расстрела, который планируется на следующий месяц. Такой способ исполнения смертного приговора не использовался в США на протяжении последних 15 лет.  «67-летний Сигмон стал первым заключенным в Южной Каролине, который предпочел расстрел смертной казни в виде инъекции или электрического стула. Электрический стул сжег бы и сварил его заживо. А если бы он выбрал смертельную инъекцию, то рисковал бы мучительной смертью», — приводит издание The Associated Press цитаты из заявления его адвоката Джеральд «Бо» Кин.  По заявлению Сигмона, Южная Каролина хранит в секрете информацию о том, как проводятся смертельные инъекции, и это заставило его решиться на казнь путем расстрела. Также заключенный не хочет причинять боль своей семье, свидетелям или команде палачей.  В 2001 году Сигмона осудили за убийство родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой в их доме в округе Гринвилл. Затем он похитил свою бывшую девушку под дулом пистолета, но она сбежала из его машины. Он выстрелил в нее, когда она убегала, но промахнулся. С 1976 года в США только трое заключенных были казнены расстрельной командой. Все они были из Юты, а последняя казнь состоялась в 2010 году. В 2022 году Южная Каролина потратила около 54 тысяч долларов на строительство площадки для расстрела в камере смертников. Она будет находиться недалеко от электрического стула. Сигмон стал бы старейшим из 46 заключенных из Южной Каролины, которых казнили с тех пор, как смертную казнь восстановили в США в 1976 году. Ни один губернатор Южной Каролины не даровал помилование за 49 лет с момента возобновления смертной казни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...