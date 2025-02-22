Вильфанд объяснил, почему центральная Россия осталась без снега

Вильфанд: в центре России снег исчезает из-за сублимации
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По словам синоптика, ежедневно снег уменьшается на два сантиметра
По словам синоптика, ежедневно снег уменьшается на два сантиметра Фото:

Несмотря на морозы, толщина снежного покрова в центре европейской части России уменьшается до двух сантиметров в день из-за сублимации. Это явление, при котором снег превращается в водяной пар под воздействием солнечных лучей. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — сказал Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что из-за этого снежный покров уменьшается в день на один-два сантиметра. 

Ранее Вильфанд сообщал, что всю Россию покрыло снегом. По его словам, под снегом оказались даже Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

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Несмотря на морозы, толщина снежного покрова в центре европейской части России уменьшается до двух сантиметров в день из-за сублимации. Это явление, при котором снег превращается в водяной пар под воздействием солнечных лучей. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — сказал Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что из-за этого снежный покров уменьшается в день на один-два сантиметра.  Ранее Вильфанд сообщал, что всю Россию покрыло снегом. По его словам, под снегом оказались даже Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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