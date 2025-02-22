Вильфанд объяснил, почему центральная Россия осталась без снега

Несмотря на морозы, толщина снежного покрова в центре европейской части России уменьшается до двух сантиметров в день из-за сублимации. Это явление, при котором снег превращается в водяной пар под воздействием солнечных лучей. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — сказал Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что из-за этого снежный покров уменьшается в день на один-два сантиметра.
Ранее Вильфанд сообщал, что всю Россию покрыло снегом. По его словам, под снегом оказались даже Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.
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