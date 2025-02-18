18 февраля 2025

Макрон заявил о готовности провести переговоры с Путиным

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Эммануэль Макрон готов обсудить с президентом России украинскую ситуацию
Эммануэль Макрон готов обсудить с президентом России украинскую ситуацию Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей готовности возобновить переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью французским средствам массовой информации.

«Я, конечно, готов снова обсудить с президентом России, если это сможет способствовать разрешению конфликта на Украине», — отметил Макрон. Его слова передает газета La Depeche.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящие в Саудовской Аравии переговоры представителей Штатов и России. Об этом писало 360.ru.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей готовности возобновить переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью французским средствам массовой информации. «Я, конечно, готов снова обсудить с президентом России, если это сможет способствовать разрешению конфликта на Украине», — отметил Макрон. Его слова передает газета La Depeche. Ранее URA.RU рассказывало о том, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящие в Саудовской Аравии переговоры представителей Штатов и России. Об этом писало 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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