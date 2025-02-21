Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент с перевернутой картой Украины, показанной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она с иронией отметила, что стратегия Запада нанести поражение России осуществляется «вверх тормашками».
МИД России утверждает, что планы западных стран пошли не по так, как им хотелось бы, полностью не соответствуя ожидаемым целям и результатам. «Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план „нанести России стратегическое поражение“ реализован вверх тормашками, и все перевернуто с ног на голову. Причем на больную», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Действия Макрона, по мнению Захаровой, только способствуют дискредитации его собственной позиции и позиции его страны на международной арене. «Не было бы счастья, да Эммануэль помог», — отметила официальный представитель МИД.
Ранее Мария Захарова подчеркнула, что прошедшие переговоры в Эр-Рияде между представителями России и США были экстраординарными. Она пояснила, что беседа носила необычный характер, поскольку эта встреча делегаций из Москвы и Вашингтона — первая за последние три года.
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