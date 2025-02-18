Рубио намекнул на отмену санкций против РФ после конца СВО

В США намекнули на отмену санкций против РФ после завершения США на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы уступки со всех сторон. Он заявил, что Соединенные Штаты стремятся к окончательному, а не временному решению текущей ситуации на Украине.
«Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть „приемлемыми“», — заявил Рубио. Об этом он заявил прямом эфире на youtube-канале CNBC после завершение переговоров.
По словам Рубио, РФ и США договорились по поводу полного восстановления штатов посольств в Москве и Вашингтоне, что является шагом к улучшению двусторонних отношений. Он также заявил о желании американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт в Украине справедливо, без возможности его возобновления через пару лет.
Ранее в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США по ситуации на Украине. Беседа представителей двух стран шла 4,5 часа.
Дата встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры продуктивными.
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