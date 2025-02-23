Екатеринбуржец пугают фейковыми сообщениями о скулшутинге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Школы Екатеринбурга массово получают сообщения о готовящихся терактах, одновременно с этим в пабликах появилось видео стрельбы, которая якобы прозвучала в одном из учреждений. В пресс-службе городской администрации URA.RU заявили, что кадры фейковые, но охрана в детских организациях усилена.

На кадрах слышны крики, видны фигуры мечущихся в ужасе людей, мебель, попавшая в объектив телефона, похожа на школьную. Видео создает ощущение реальности происходящего. «В одной из школ Екатеринбурга началась стрельба», — утверждает telegram-канал «Топор».

В пресс-службе мэрии заявили, что кадры фейковые. Также там сообщили, что в городе идет спланированная информационная кампания, направленная на создание паники».

«Размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. С утра понедельника, 24 февраля, также фиксируются размещение фейковых видео со смонтированными сценами указанных акций. Никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит. Вся публикуемая информация на тему скулшутинга, размещенная в последние сутки, фейк», — уверили в администрации.

В связи с угрозами в школах и детских садах усилены меры безопасности. Руководители учреждений находятся в тесном взаимодействии с силовиками и сохраняют бдительность. «Не поддавайтесь панике», — призвали в мэрии.