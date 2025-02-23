23 февраля 2025

В челябинской гимназии решили закрыть доступ на этаж к младшеклассникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
На этаж к младшим классам можно будет попасть только с помощью ключа Фото:

В гимназии №26 Челябинска решили установили дверь с системой по чип-пропуску на этаж к младшим классам. Родители учеников бьют тревогу из-за пожарной безопасности и отсутствие нормальных туалетов на этажах старшеклассников.

«Возникла необходимость заменить дверь на этаж за счет средств гимназии. Для обособления и безопасности младших школьников от основной школы предложено установить на входную дверь систему контроля доступа. Решение принято советом гимназии, совместно с представителями родительских комитетов классов начального звена», — объяснили URA.RU в гимназии.

Как сообщает издание 74.ру, родители пожаловались на сбор средств на ключи от дверей на этаж. В гимназии уточнили, что 200 рублей не обязательный платеж и ребенок может заходить с кем-то из одноклассников или учителей. Среди беспокойств также безопасность в случае пожара и отсутствие пригодных туалетов на других этажах. Из-за последнего в детское крыло часто приходят старшеклассники. Как считают родители, первоначально необходимо решить ситуацию с санузлами для подростков, после чего проблема будет устранена.

В случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары, дверь автоматически разблокируют, сообщили в гимназии. Ее также возможно открыть кнопкой с обратной стороны и на посту охраны.

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В гимназии №26 Челябинска решили установили дверь с системой по чип-пропуску на этаж к младшим классам. Родители учеников бьют тревогу из-за пожарной безопасности и отсутствие нормальных туалетов на этажах старшеклассников. «Возникла необходимость заменить дверь на этаж за счет средств гимназии. Для обособления и безопасности младших школьников от основной школы предложено установить на входную дверь систему контроля доступа. Решение принято советом гимназии, совместно с представителями родительских комитетов классов начального звена», — объяснили URA.RU в гимназии. Как сообщает издание 74.ру, родители пожаловались на сбор средств на ключи от дверей на этаж. В гимназии уточнили, что 200 рублей не обязательный платеж и ребенок может заходить с кем-то из одноклассников или учителей. Среди беспокойств также безопасность в случае пожара и отсутствие пригодных туалетов на других этажах. Из-за последнего в детское крыло часто приходят старшеклассники. Как считают родители, первоначально необходимо решить ситуацию с санузлами для подростков, после чего проблема будет устранена. В случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары, дверь автоматически разблокируют, сообщили в гимназии. Ее также возможно открыть кнопкой с обратной стороны и на посту охраны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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