В челябинской гимназии решили закрыть доступ на этаж к младшеклассникам

24 февраля 2025 в 12:28 Размер текста - 17 +

На этаж к младшим классам можно будет попасть только с помощью ключа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В гимназии №26 Челябинска решили установили дверь с системой по чип-пропуску на этаж к младшим классам. Родители учеников бьют тревогу из-за пожарной безопасности и отсутствие нормальных туалетов на этажах старшеклассников. «Возникла необходимость заменить дверь на этаж за счет средств гимназии. Для обособления и безопасности младших школьников от основной школы предложено установить на входную дверь систему контроля доступа. Решение принято советом гимназии, совместно с представителями родительских комитетов классов начального звена», — объяснили URA.RU в гимназии. Как сообщает издание 74.ру, родители пожаловались на сбор средств на ключи от дверей на этаж. В гимназии уточнили, что 200 рублей не обязательный платеж и ребенок может заходить с кем-то из одноклассников или учителей. Среди беспокойств также безопасность в случае пожара и отсутствие пригодных туалетов на других этажах. Из-за последнего в детское крыло часто приходят старшеклассники. Как считают родители, первоначально необходимо решить ситуацию с санузлами для подростков, после чего проблема будет устранена. В случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары, дверь автоматически разблокируют, сообщили в гимназии. Ее также возможно открыть кнопкой с обратной стороны и на посту охраны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В гимназии №26 Челябинска решили установили дверь с системой по чип-пропуску на этаж к младшим классам. Родители учеников бьют тревогу из-за пожарной безопасности и отсутствие нормальных туалетов на этажах старшеклассников. «Возникла необходимость заменить дверь на этаж за счет средств гимназии. Для обособления и безопасности младших школьников от основной школы предложено установить на входную дверь систему контроля доступа. Решение принято советом гимназии, совместно с представителями родительских комитетов классов начального звена», — объяснили URA.RU в гимназии. Как сообщает издание 74.ру, родители пожаловались на сбор средств на ключи от дверей на этаж. В гимназии уточнили, что 200 рублей не обязательный платеж и ребенок может заходить с кем-то из одноклассников или учителей. Среди беспокойств также безопасность в случае пожара и отсутствие пригодных туалетов на других этажах. Из-за последнего в детское крыло часто приходят старшеклассники. Как считают родители, первоначально необходимо решить ситуацию с санузлами для подростков, после чего проблема будет устранена. В случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары, дверь автоматически разблокируют, сообщили в гимназии. Ее также возможно открыть кнопкой с обратной стороны и на посту охраны.