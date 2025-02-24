24 февраля 2025

В зоне СВО погиб мотострелок из Пермского края с позывным «Шайтан»

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Прикамского бойца проводили в последний путь 24 февраля
Прикамского бойца проводили в последний путь 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб мотострелок Андрей Решетов (позывной «Шайтан») из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Оханского округа.

«Мотострелок Андрей Решетов с позывным „Шайтан“ погиб 3 февраля в Авдеевке (ДНР) при выполнении боевой задачи. Светлая память воину», — написано на странцие окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащему был 51 год. Он родился в деревне Плешкари Еловского района. В 1980-ом — вместе с родителями приехал в Казанку, окончил местную школу. В последние годы проживал в Алапаевске Свердловской области. На фронт Решетов ушел в августе прошлого года ушел оттуда, подписав контракт.

О гибели военнослужащего сообщили власти
О гибели военнослужащего сообщили власти
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб мотострелок Андрей Решетов (позывной «Шайтан») из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Оханского округа. «Мотострелок Андрей Решетов с позывным „Шайтан“ погиб 3 февраля в Авдеевке (ДНР) при выполнении боевой задачи. Светлая память воину», — написано на странцие окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащему был 51 год. Он родился в деревне Плешкари Еловского района. В 1980-ом — вместе с родителями приехал в Казанку, окончил местную школу. В последние годы проживал в Алапаевске Свердловской области. На фронт Решетов ушел в августе прошлого года ушел оттуда, подписав контракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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