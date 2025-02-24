В зоне СВО погиб мотострелок из Пермского края с позывным «Шайтан»

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб мотострелок Андрей Решетов (позывной «Шайтан») из Пермского края. Об этом сообщила мэрия Оханского округа.
«Мотострелок Андрей Решетов с позывным „Шайтан“ погиб 3 февраля в Авдеевке (ДНР) при выполнении боевой задачи. Светлая память воину», — написано на странцие окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащему был 51 год. Он родился в деревне Плешкари Еловского района. В 1980-ом — вместе с родителями приехал в Казанку, окончил местную школу. В последние годы проживал в Алапаевске Свердловской области. На фронт Решетов ушел в августе прошлого года ушел оттуда, подписав контракт.
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