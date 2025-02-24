Свердловским ветеранам СВО хотят дать преимущества в уличной торговле

В Свердловской области для ветеранов спецоперации готовят льготы в уличной торговле. Например, они могут без торгов получить участки под киоски. О том, что соответствующий вопрос прорабатывается, рассказала уполномоченная по правам предпринимателя в регионе Елена Артюх, выступая перед депутатами заксобрания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Предлагается выделить определенное количество мест под нестационарные торговые объекты (НТО) и сохранить их за индивидуальными предпринимателями, участвовавшими в СВО, или юрлицами, в учредителях которых есть ветераны СВО», — заявила она, отвечая на вопрос, как аппарат бизнес-омбудсмена помогает бойцам.
В целом же, по ее словам, количество жалоб по вопросам НТО в 2024 году выросло почти в два раза. Причем большая часть — из Екатеринбурга. Тема уличной торговли на слуху последний год, ее активно поднимали власти города, продавливая новое положение об НТО. Они, в частности, предусматривают серьезный рост арендной платы и запрет передавать киоски в субаренду, начнут действовать со второго полугодия, когда истекут текущие контракты на аренду. Затем отдавать участки будут через торги.
Спикер заксо Людмила Бабушкина напомнила Артюх, что изначально та выступала против нового положения об НТО. По данным URA.RU, бизнес-омбудсмен даже обращалась к губернатору Евгению Куйвашеву.
«Решение принято, повлиять на это у меня нет возможности, работаем с ним. Есть обоснованные исключения [по НТО], есть не вполне обоснованные», — прокомментировала она.
По этой теме Артюх отчиталась, выступая перед депутатами с отчетом о работе за 2024 год. Не обошлось без критики. Депутат Вячеслав Вегнер указал, что в своем докладе бизнес-омбудсмен приписала себе заслугу парламентариев — по льготной ставке для аграриев. «Не помню, чтобы вы в наших обсуждениях принимали участие. Не нравится мне, когда чужие вопросы включают к себе в доклад и говорят, как о своих заслугах», — выступил он. Артюх ответила, что привела пример в качестве благодарности заксобранию «за принятие полезного для бизнеса решения». Ее доклад по итогу приняли. «Есть определенные вопросы к институту уполномоченного по правам предпринимателей, но в целом он работает, выполняет свои задачи», — подытожила Бабушкина.
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