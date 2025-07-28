28 июля 2025

СК возбудил дело по свердловскому садику, где ребенок сломал ногу. Видео

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Малыш сломал ногу на безобидной прогулке в садике (архивное фото)
Малыш сломал ногу на безобидной прогулке в садике (архивное фото) Фото:

Свердловским управлением СКР возбуждено уголовное дело по факту получения травмы воспитанником в детском саду. Эта история произошла в прошлом году в Каменске-Уральском. Подробности URA.RU сообщил юрист Сергей Барсуков. 

«Неоднократные обращения в следственные органы дали о себе знать. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ — „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. И мы очень надеемся, что виновный будет установлен и наказан», — высказался Барсуков .  

Инцидент случился в детском саду №10. Малыш, которому тогда не было и двух лет, вышел на прогулку и засмотрелся в сторону. Воспитатель потянула его к себе, он упал, при этом педагог продолжала его тянуть и даже подняла за руку в воздух. Вероятно, в этот момент и случилась травма, потому что после садика ребенок стал жаловаться на боль и хромать. В больнице установили, что у него перелом большеберцовой кости. 

Семья обратилась с заявление в следственный комитет, но в возбуждении уголовного дела тогда было отказано. В гражданском порядке суд обязал садик выплатить пострадавшей семье 150 тысяч рублей моральной компенсации. 

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Свердловским управлением СКР возбуждено уголовное дело по факту получения травмы воспитанником в детском саду. Эта история произошла в прошлом году в Каменске-Уральском. Подробности URA.RU сообщил юрист Сергей Барсуков.  «Неоднократные обращения в следственные органы дали о себе знать. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ — „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. И мы очень надеемся, что виновный будет установлен и наказан», — высказался Барсуков .   Инцидент случился в детском саду №10. Малыш, которому тогда не было и двух лет, вышел на прогулку и засмотрелся в сторону. Воспитатель потянула его к себе, он упал, при этом педагог продолжала его тянуть и даже подняла за руку в воздух. Вероятно, в этот момент и случилась травма, потому что после садика ребенок стал жаловаться на боль и хромать. В больнице установили, что у него перелом большеберцовой кости.  Семья обратилась с заявление в следственный комитет, но в возбуждении уголовного дела тогда было отказано. В гражданском порядке суд обязал садик выплатить пострадавшей семье 150 тысяч рублей моральной компенсации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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