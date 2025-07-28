28 июля 2025

Свердловчане массово страдают от укусов клещей

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Клещи покусали почти полмиллиона россиян
Клещи покусали почти полмиллиона россиян Фото:

Свердловская область с начала сезона продолжает лидировать среди регионов РФ по количеству пострадавших от укусов клещей. Всего с жалобами на укусы в больницы обратились более 476 тысяч россиян, большая часть из которых — жители Среднего Урала, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Одновременно с этим в регионах идет активное вакцинирование жителей. «Более 3,6 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита», — пояснили санврачи.

На втором и третьем местах по количеству пострадавших от клещей оказались Кемеровская и Кировская области соответственно. Далее идут Челябинская область, Томская область, Пермский край и Удмуртская Республика.

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Свердловская область с начала сезона продолжает лидировать среди регионов РФ по количеству пострадавших от укусов клещей. Всего с жалобами на укусы в больницы обратились более 476 тысяч россиян, большая часть из которых — жители Среднего Урала, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Одновременно с этим в регионах идет активное вакцинирование жителей. «Более 3,6 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита», — пояснили санврачи. На втором и третьем местах по количеству пострадавших от клещей оказались Кемеровская и Кировская области соответственно. Далее идут Челябинская область, Томская область, Пермский край и Удмуртская Республика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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