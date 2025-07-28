Свердловчане массово страдают от укусов клещей

Свердловская область с начала сезона продолжает лидировать среди регионов РФ по количеству пострадавших от укусов клещей. Всего с жалобами на укусы в больницы обратились более 476 тысяч россиян, большая часть из которых — жители Среднего Урала, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Одновременно с этим в регионах идет активное вакцинирование жителей. «Более 3,6 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита», — пояснили санврачи.
На втором и третьем местах по количеству пострадавших от клещей оказались Кемеровская и Кировская области соответственно. Далее идут Челябинская область, Томская область, Пермский край и Удмуртская Республика.
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