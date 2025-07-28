28 июля 2025

В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего 27-летнего парня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи СКР воздержались от комментариев
Следователи СКР воздержались от комментариев Фото:

В Екатеринбурге 28 июля нашли погибшим пропавшего пару дней назад 27-летнего Андрея Ушакова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — следует из поста в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек пропал 27 июля. К операции по его поиску подключались силовики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР, там воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге 28 июля нашли погибшим пропавшего пару дней назад 27-летнего Андрея Ушакова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден, погиб. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — следует из поста в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Молодой человек пропал 27 июля. К операции по его поиску подключались силовики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР, там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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