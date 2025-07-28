Следователи СКР воздержались от комментариев
В Екатеринбурге 28 июля нашли погибшим пропавшего пару дней назад 27-летнего Андрея Ушакова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — следует из поста в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Молодой человек пропал 27 июля. К операции по его поиску подключались силовики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР, там воздержались от комментариев.
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