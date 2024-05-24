Омбудсмен пойдет к Куйвашеву, чтобы сорвать киосочную реформу мэра Екатеринбурга

24 мая 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Киоски будут работать по новым правилам, которые нравятся не всем Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх обсудит с губернатором Евгением Куйвашевым новые правила уличной торговли, ужесточенные екатеринбургской гордумой на заседании 21 мая. Она, выступавшая против нескольких пунктов документа, попытается его скорректировать, рассказал URA.RU осведомленный собеседник. «Днем 24 мая у Артюх запланирована беседа с главой региона. Она попытается фактурно донести недовольство свое и предпринимателей, с которыми общалась все эти месяцы и последние дни», — знает источник в облправительстве. Сама Артюх в беседе с URA.RU факт готовящейся встречи с Куйвашевым подтвердила, но пояснила, что она пройдет в рамках публичного мероприятия. Сегодня губернатор как раз награждает лучшие компании в рамках недели бизнеса. Новость по теме Прокуратура вклинилась в конфликт мэрии Екатеринбурга с авторитетным бизнесом «Традиционно вопросы губернатору будут задавать предприниматели. Какие, окончательно узнаем после встречи», — добавила она, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента. Комментируя, можно ли еще отменить решение по нестационарным торговым объектам (НТО), Артюх заявила: «Любой нормативно-правовой акт можно изменить решением того, кто его принял, или оспорить в суде. Однако это лишь теоретическое рассуждение. На сегодня не опубликован окончательный текст решения». Проект нового положения об условиях уличной торговли в Екатеринбурге администрация пробивала несколько месяцев — пришлось преодолевать сопротивление коммерсантов, имеющих сторонников в думе. На финальном этапе чиновникам помогла прокуратура. Среди наиболее заметных изменений, которые внесли в новое положения об НТО — серьезный рост арендной платы (она вырастет в разы) и запрет передавать киоски в субаренду. Инициатором реформы выступал мэр Алексей Орлов, уже несколько лет желающий навести порядок в отрасли. «Потому что стыдно за город с таким внешним видом. Это ответ на запрос тысяч горожан», — жаловался он недавно на встрече с общественниками. Артюх, на заседаниях комиссии думы по экономике и «большой» думы, указывала на риски, которые возникают в случае запрета на передачу киосков в субаренду. «Женщина-предприниматель пошла в отпуск, сама она торговать не может, что ей мешает на год свой НТО как имущество сдать в аренду, оставаясь обязанной по договору перед администрацией за размещение этого объекта со всеми вытекающими?» — говорила омбудсмен. Но четкого ответа не получила. Непонятно ей и то, как будет работать система повышающих размер аренды коэффициентов, предложенная авторами нового положения. Первый учитывает локацию, второй — близость к остановкам. «Если торговый объект находится вблизи трех остановочных пунктов, все платежи на три умножить? Бизнесу непонятно, как это будет работать», — жаловалась Артюх. Резюмируя свою позицию, она заявила, что противозаконные действия с киосочным бизнесом связана больше с «недоработкой надзорных и правоохранительных органов». Муниципального реагирования они не требуют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх обсудит с губернатором Евгением Куйвашевым новые правила уличной торговли, ужесточенные екатеринбургской гордумой на заседании 21 мая. Она, выступавшая против нескольких пунктов документа, попытается его скорректировать, рассказал URA.RU осведомленный собеседник. «Днем 24 мая у Артюх запланирована беседа с главой региона. Она попытается фактурно донести недовольство свое и предпринимателей, с которыми общалась все эти месяцы и последние дни», — знает источник в облправительстве. Сама Артюх в беседе с URA.RU факт готовящейся встречи с Куйвашевым подтвердила, но пояснила, что она пройдет в рамках публичного мероприятия. Сегодня губернатор как раз награждает лучшие компании в рамках недели бизнеса. «Традиционно вопросы губернатору будут задавать предприниматели. Какие, окончательно узнаем после встречи», — добавила она, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента. Комментируя, можно ли еще отменить решение по нестационарным торговым объектам (НТО), Артюх заявила: «Любой нормативно-правовой акт можно изменить решением того, кто его принял, или оспорить в суде. Однако это лишь теоретическое рассуждение. На сегодня не опубликован окончательный текст решения». Проект нового положения об условиях уличной торговли в Екатеринбурге администрация пробивала несколько месяцев — пришлось преодолевать сопротивление коммерсантов, имеющих сторонников в думе. На финальном этапе чиновникам помогла прокуратура. Среди наиболее заметных изменений, которые внесли в новое положения об НТО — серьезный рост арендной платы (она вырастет в разы) и запрет передавать киоски в субаренду. Инициатором реформы выступал мэр Алексей Орлов, уже несколько лет желающий навести порядок в отрасли. «Потому что стыдно за город с таким внешним видом. Это ответ на запрос тысяч горожан», — жаловался он недавно на встрече с общественниками. Артюх, на заседаниях комиссии думы по экономике и «большой» думы, указывала на риски, которые возникают в случае запрета на передачу киосков в субаренду. «Женщина-предприниматель пошла в отпуск, сама она торговать не может, что ей мешает на год свой НТО как имущество сдать в аренду, оставаясь обязанной по договору перед администрацией за размещение этого объекта со всеми вытекающими?» — говорила омбудсмен. Но четкого ответа не получила. Непонятно ей и то, как будет работать система повышающих размер аренды коэффициентов, предложенная авторами нового положения. Первый учитывает локацию, второй — близость к остановкам. «Если торговый объект находится вблизи трех остановочных пунктов, все платежи на три умножить? Бизнесу непонятно, как это будет работать», — жаловалась Артюх. Резюмируя свою позицию, она заявила, что противозаконные действия с киосочным бизнесом связана больше с «недоработкой надзорных и правоохранительных органов». Муниципального реагирования они не требуют.