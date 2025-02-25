Застройщик из Миасса Челябинской области ООО «СЗ Уралавтострой» возводит новый жилой комплекс в Екатеринбурге. Уже одобрен третий этап строительства многоэтажных жилых домов в районе улиц Спутников-Ракетная. Будет построен следующий дом в ЖК №6, сообщается на сайте госреестра.
«Многоэтажная жилая застройка в районе улиц Спутников-Ракетная. III этап строительства, жилой дом №6. Застройщик ООО „СЗ Уралавтострой“», — сообщается на сайте.
Как сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), 10-этажный жилой панельный дом будет построен к четвертому кварталу 2025 года. Общая площадь дома составит 3700 квадратных метров, всего в доме будет 81 квартира.
Жилье будет сдаваться в предчистовой отделке от застройщика. В доме будут студии, одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры площадью от 24 до 59 квадратных метров. Всего в новом ЖК будет построено шесть домов.
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