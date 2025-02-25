Челябинский девелопер строит крупный ЖК комфорт-класса в Екатеринбурге. Фото

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В ближайшее время построят 10-этажный дом общей площадью 3 700 квадратных метров
В ближайшее время построят 10-этажный дом общей площадью 3 700 квадратных метров Фото:

Застройщик из Миасса Челябинской области ООО «СЗ Уралавтострой» возводит новый жилой комплекс в Екатеринбурге. Уже одобрен третий этап строительства многоэтажных жилых домов в районе улиц Спутников-Ракетная. Будет построен следующий дом в ЖК №6, сообщается на сайте госреестра.

«Многоэтажная жилая застройка в районе улиц Спутников-Ракетная. III этап строительства, жилой дом №6. Застройщик ООО „СЗ Уралавтострой“», — сообщается на сайте.

Как сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), 10-этажный жилой панельный дом будет построен к четвертому кварталу 2025 года. Общая площадь дома составит 3700 квадратных метров, всего в доме будет 81 квартира.

Жилье будет сдаваться в предчистовой отделке от застройщика. В доме будут студии, одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры площадью от 24 до 59 квадратных метров. Всего в новом ЖК будет построено шесть домов.

Следующий дом в ЖК девелопер построит к четвертому кварталу 2025 года
Следующий дом в ЖК девелопер построит к четвертому кварталу 2025 года
Фото:

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Застройщик из Миасса Челябинской области ООО «СЗ Уралавтострой» возводит новый жилой комплекс в Екатеринбурге. Уже одобрен третий этап строительства многоэтажных жилых домов в районе улиц Спутников-Ракетная. Будет построен следующий дом в ЖК №6, сообщается на сайте госреестра. «Многоэтажная жилая застройка в районе улиц Спутников-Ракетная. III этап строительства, жилой дом №6. Застройщик ООО „СЗ Уралавтострой“», — сообщается на сайте. Как сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), 10-этажный жилой панельный дом будет построен к четвертому кварталу 2025 года. Общая площадь дома составит 3700 квадратных метров, всего в доме будет 81 квартира. Жилье будет сдаваться в предчистовой отделке от застройщика. В доме будут студии, одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры площадью от 24 до 59 квадратных метров. Всего в новом ЖК будет построено шесть домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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