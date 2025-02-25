КС вступился за заключенного, не получившего денежную компенсацию

Конституционный суд России (КС) направил на пересмотр дело заключенного Олега Левчука, который столкнулся с проблемами при получении компенсации из бюджета. Ключевым моментом стало отсутствие у Левчука банковского счета. Об этом пишут РИА Новости.
«Согласно жалобе Левчука, суды возвратили ему административный иск о присуждении компенсации в размере около 113 тысяч рублей за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, поскольку в заявлении не были указаны реквизиты банковского счета для перечисления средств, несмотря на наличие лицевого счета, открытого в исправительном учреждении», — делятся РИА Новости. Конституционный суд указал на формальный подход судов к защите прав граждан, подчеркивая, что отсутствие у осужденного банковского счета не должно мешать перечислению компенсации на счет в исправительном учреждении.
КС признал оспариваемые нормы Бюджетного кодекса и Кодекса административного судопроизводства соответствующими Конституции, допускающими указание реквизитов лицевого счета. Левчука ждет пересмотр дела.
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