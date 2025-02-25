Жителям Сатки вернули право бесплатно посещать нацпарк «Зюраткуль»

Жителям Саткинского округа Челябинской области вернули право бесплатно посещать национальный парк «Зюраткуль», который находится на их территории. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка. Ранее жители соседей Катав-Ивановского района потребовали от прокуратуры сделать для саткинцев платный проход, как и для всех других гостей.
«Согласно Приказа национального парка „Зюраткуль“ от 24.02.2025 г. №30, согласованного письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21.02.2025 г. №15-46/7154 жители г. Сатка и Саткинского округа включены в категорию физических лиц, освобожденных от взимания платы при посещении национального парка „Зюраткуль“», — сообщила пресс-служба нацпарка на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Вход снова станет бесплатным с 1 марта 2025 года. При этом стоимость для остальных посетителей с 200 рублей увеличилась до 250 рублей за одного человека.
Отобрать право у саткинцев бесплатно посещать «Зюраткуль», который находится на территории их района, хотели жители соседнего Катав-Ивановского района. «Зюраткуль» граничит с Катав-Ивановском и последним приходится платить за вход, а жителям Сатки — нет. Прокуратура ранее установила платный проход для жителей Саткинского района с 15 февраля.
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