Во время визита крупных европейских политиков на Украину, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, попытка Верховной Рады Украины подтвердить полномочия Владимира Зеленского в качестве лидера страны привела к неудаче. Достаточное количество голосов было набрано лишь со второго раза.
«В третью годовщину начала войны украинский парламент должен был направить четкий сигнал поддержки президенту Зеленскому в присутствии грандов ЕС, во главе с председателем комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Но запланированное голосование обернулось конфузом», — пишет немецкое издание Exxpress. За Зеленского проголосовали всего 218 депутатов, когда было необходимо минимум 226 голосов.
На следующий день Верховная Рада провела повторное голосование. За резолюцию проголосовали уже 268 депутатов. «Президент Украины Владимир Зеленский избран на свободных, прозрачных и демократических выборах», — говорится в документе, сообщает Exxpress.
Полномочия Владимира Зеленского в качестве президента Украины закончились 20 мая 2024 года. Из-за действующего в стране военного положения выборы не были проведены. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский утратил свою легитимность, и юридически он не имеет права подписывать какие-либо документы, связанные с конфликтом.
Ранее депутат Украины Ярослав Железняк сообщал, что Верховная рада провалила голосование за продолжение работы Зеленского в качестве президента страны. «Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», — написал депутат в своем telegram-канале.
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