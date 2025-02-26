Ушедший в стриптиз физрук из Екатеринбурга отправился на «Давай поженимся». Фото, видео

26 февраля 2025 в 18:22 Размер текста - 17 +

Выпуск с Olegas выйдет в первой половине марта Фото предоставлено Олегом Андреевским Бывший учитель физкультуры из Екатеринбурга Olegas (настоящее имя — Олег Андреевский), ставший артистом стриптиз-шоу, снялся в передаче «Давай поженимся». Он стал одним из трех парней, которые боролись за сердце невесты. Как рассказал URA.RU екатеринбуржец, в будущем он не прочь стать и главным героем шоу. «Редакторы нашли меня в соцсетях и предложили поучаствовать. Я решил, а почему бы и нет? Я холостой в прямом и переносном смысле. Заполнил анкету, сделал видеовизитку, и меня пригласили. Все просто. Хотел ли я побывать на шоу в качестве героя? Да, конечно, но это нужно делать не раньше, чем через полгода, чтобы сильно часто не мелькать на экране. Это более интересный процесс, но, когда ты выступаешь кандидатом, есть, так скажем, возможность поймать минуту славы, а будучи главным героем ты не показываешь свои изюминки», — поделился Olegas. Уралец признался, что на съемках ему было комфортно, потому что у него есть опыт выступлений на больших сценах, радиостанциях и даже на «Первом канале» — он играл в КВН. «Единственное, было некомфортно, потому я знал, какие они вопросы зададут, как пойдет дискуссия, общение. Хотелось, чтобы все было гармонично записано и четко, без всяких слов-паразитов», — признался Андреевский. На съемках мужчина поделился своей историей любви, рассказал, какой видит идеальную женщину, а потом сделал сюрприз — подарил цветы и станцевал под свою песню «Кайфушка». «Люди сказали, что это было очень прикольно, прекрасно, вандерфульно. Все оценили», — добавил танцор. Шоу должно выйти в эфир с 1 по 10 марта, однако точных дат нет. Олег Андреевский мечтал стать директором ресторана, но отучился на педагога в Уральском федеральном университете, устроился работать в школу. Из-за маленькой зарплаты он кардинально поменял профессию и в 2018 году стал стриптизером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший учитель физкультуры из Екатеринбурга Olegas (настоящее имя — Олег Андреевский), ставший артистом стриптиз-шоу, снялся в передаче «Давай поженимся». Он стал одним из трех парней, которые боролись за сердце невесты. Как рассказал URA.RU екатеринбуржец, в будущем он не прочь стать и главным героем шоу. «Редакторы нашли меня в соцсетях и предложили поучаствовать. Я решил, а почему бы и нет? Я холостой в прямом и переносном смысле. Заполнил анкету, сделал видеовизитку, и меня пригласили. Все просто. Хотел ли я побывать на шоу в качестве героя? Да, конечно, но это нужно делать не раньше, чем через полгода, чтобы сильно часто не мелькать на экране. Это более интересный процесс, но, когда ты выступаешь кандидатом, есть, так скажем, возможность поймать минуту славы, а будучи главным героем ты не показываешь свои изюминки», — поделился Olegas. Уралец признался, что на съемках ему было комфортно, потому что у него есть опыт выступлений на больших сценах, радиостанциях и даже на «Первом канале» — он играл в КВН. «Единственное, было некомфортно, потому я знал, какие они вопросы зададут, как пойдет дискуссия, общение. Хотелось, чтобы все было гармонично записано и четко, без всяких слов-паразитов», — признался Андреевский. На съемках мужчина поделился своей историей любви, рассказал, какой видит идеальную женщину, а потом сделал сюрприз — подарил цветы и станцевал под свою песню «Кайфушка». «Люди сказали, что это было очень прикольно, прекрасно, вандерфульно. Все оценили», — добавил танцор. Шоу должно выйти в эфир с 1 по 10 марта, однако точных дат нет. Олег Андреевский мечтал стать директором ресторана, но отучился на педагога в Уральском федеральном университете, устроился работать в школу. Из-за маленькой зарплаты он кардинально поменял профессию и в 2018 году стал стриптизером.