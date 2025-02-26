Львова-Белова: 100 детей из Сирии готовятся к возвращению в РФ

Документы на возвращение в Россию ста детей из Сирии уже готовы, однако процесс возвращения возможен только после стабилизации политической ситуации в регионе. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости.
«Как только ситуация стабилизируется и как только я получу поручение президентское эту работу продолжить, мы ее сразу возобновим. У нас готовы документы сейчас на 100 детей. Более тысячи обращений у нас в работе аппарата, это когда родственники разыскивают детей», — заявила Мария Львова-Белова.
Кроме этого, детский омбудсмен решает вопрос о возвращении 16 детей в Россию с территории Украины, а также планирует воссоединить десять детей с родственниками на Украине. Все эти случаи семейные и связаны с изменениями линии фронта, сообщает RT.
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