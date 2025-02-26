26 февраля 2025

Львова-Белова: 100 детей из Сирии готовятся к возвращению в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Омбудсмен заявила о готовности документов на сто детей
Омбудсмен заявила о готовности документов на сто детей Фото:

Документы на возвращение в Россию ста детей из Сирии уже готовы, однако процесс возвращения возможен только после стабилизации политической ситуации в регионе. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости.

«Как только ситуация стабилизируется и как только я получу поручение президентское эту работу продолжить, мы ее сразу возобновим. У нас готовы документы сейчас на 100 детей. Более тысячи обращений у нас в работе аппарата, это когда родственники разыскивают детей», — заявила Мария Львова-Белова.

Кроме этого, детский омбудсмен решает вопрос о возвращении 16 детей в Россию с территории Украины, а также планирует воссоединить десять детей с родственниками на Украине. Все эти случаи семейные и связаны с изменениями линии фронта, сообщает RT.

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Документы на возвращение в Россию ста детей из Сирии уже готовы, однако процесс возвращения возможен только после стабилизации политической ситуации в регионе. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости. «Как только ситуация стабилизируется и как только я получу поручение президентское эту работу продолжить, мы ее сразу возобновим. У нас готовы документы сейчас на 100 детей. Более тысячи обращений у нас в работе аппарата, это когда родственники разыскивают детей», — заявила Мария Львова-Белова. Кроме этого, детский омбудсмен решает вопрос о возвращении 16 детей в Россию с территории Украины, а также планирует воссоединить десять детей с родственниками на Украине. Все эти случаи семейные и связаны с изменениями линии фронта, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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