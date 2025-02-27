Основатель «Амедиатеки» уходит с поста гендиректора СТС

Основатель «Амедиатеки» и продюсер Александр Акопов покидает место замдиректора в «Национальной медиа группе» (НМГ), сообщили в компании. Вместе с тем он перестает занимать должность гендиректора телеканала СТС.
«Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ. Он сфокусируется на продюсерской и образовательной деятельности», — сообщает НМГ. По заверениям компании, кадровые перестановки произойдут уже в марте этого года.
Александр Акопов — основатель компании «Амедиа». Также он был продюсером нескольких передач на телеканале СТС, а также сериала «Бригада».
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