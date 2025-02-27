Основатель «Амедиатеки» уходит с поста гендиректора СТС

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Телеканал СТС останется без руководителя в марте 2025 года
Телеканал СТС останется без руководителя в марте 2025 года Фото:

Основатель «Амедиатеки» и продюсер Александр Акопов покидает место замдиректора в «Национальной медиа группе» (НМГ), сообщили в компании. Вместе с тем он перестает занимать должность гендиректора телеканала СТС.

«Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ. Он сфокусируется на продюсерской и образовательной деятельности», — сообщает НМГ. По заверениям компании, кадровые перестановки произойдут уже в марте этого года.

Александр Акопов — основатель компании «Амедиа». Также он был продюсером нескольких передач на телеканале СТС, а также сериала «Бригада».

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Основатель «Амедиатеки» и продюсер Александр Акопов покидает место замдиректора в «Национальной медиа группе» (НМГ), сообщили в компании. Вместе с тем он перестает занимать должность гендиректора телеканала СТС. «Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ. Он сфокусируется на продюсерской и образовательной деятельности», — сообщает НМГ. По заверениям компании, кадровые перестановки произойдут уже в марте этого года. Александр Акопов — основатель компании «Амедиа». Также он был продюсером нескольких передач на телеканале СТС, а также сериала «Бригада».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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