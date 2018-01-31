18:56 31 января 2018 2

Александр Акопов (справа) ответил на критику одного из главных героев его картины Фото: Википедия

Продюсер сериала «Бригада» Александр Акопов прокомментировал заявление актера Павла Майкова, который сыграл в картине одну из главных ролей. Слова о том, что сериал вреден для российского общества, Акопов назвал глупостью.

Акопов утверждает, что уровень преступности связан не с сериалами на криминальную тему, а с другими обстоятельствами, о чем неоднократно говорили результаты различных исследований. Продюсер считает, что подобные кинокартины, напротив, зачастую отталкивают молодежь от желания стать преступниками. «Что касается сериала „Бригада“, то я не знаю, обратил ли внимание актер Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению», — цитирует Акопова RT.

Ранее Павел Майков назвал сериал «Бригада», в котором он исполнил роль Пчелы, преступлением перед Россией. Как пишут argumenti.ru, по мнению актера, эта киноработа не дала обществу ничего хорошего. Кинокритик Давид Шнейдеров посчитал, что сериал виноват лишь в том, что романтизировал образ бандитов. К тому же, по его словам, время подобных картин уже прошло, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Другой кинокритик, Евгений Баженов, заявил, что подобные фильмы, наоборот, востребованы российским обществом. По информации «URA.RU», он не видит в таких картинах ничего плохого, главное — чтобы был четкий, понятный финал, «в котором наглядно продемонстрировано, к чему все это приводит».