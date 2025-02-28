Умер кот Митя — талисман петербургской джазовой филармонии

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки сообщила о смерти своего талисмана — кота Мити. Митя был частью команды, участвовал в съемках, репетициях и даже дежурил с администраторами.
«Сообщаем тяжелую новость: сегодня ушел наш Митя — наш любимец, наш талисман, наш „терапевт“», — пишет филармония джазовой музыки в официальной группе ВКонтакте. Присутствие Мити приносило спокойствие и уют, он создавал атмосферу домашнего тепла.
Кот умел снимать напряжение и помогал в трудные моменты. Его способность чувствовать настроение и приходить на помощь делала его незаменимым членом коллектива. Митя не только поддерживал филармонию, но и радовал многих гостей и участников проектов.
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