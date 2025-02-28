Умер кот Митя — талисман петербургской джазовой филармонии

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Кот умел снимать напряжение и помогал в трудные моменты
Кот умел снимать напряжение и помогал в трудные моменты Фото:

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки сообщила о смерти своего талисмана — кота Мити. Митя был частью команды, участвовал в съемках, репетициях и даже дежурил с администраторами.

«Сообщаем тяжелую новость: сегодня ушел наш Митя — наш любимец, наш талисман, наш „терапевт“», — пишет филармония джазовой музыки в официальной группе ВКонтакте. Присутствие Мити приносило спокойствие и уют, он создавал атмосферу домашнего тепла.

Кот умел снимать напряжение и помогал в трудные моменты. Его способность чувствовать настроение и приходить на помощь делала его незаменимым членом коллектива. Митя не только поддерживал филармонию, но и радовал многих гостей и участников проектов.

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Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки сообщила о смерти своего талисмана — кота Мити. Митя был частью команды, участвовал в съемках, репетициях и даже дежурил с администраторами. «Сообщаем тяжелую новость: сегодня ушел наш Митя — наш любимец, наш талисман, наш „терапевт“», — пишет филармония джазовой музыки в официальной группе ВКонтакте. Присутствие Мити приносило спокойствие и уют, он создавал атмосферу домашнего тепла. Кот умел снимать напряжение и помогал в трудные моменты. Его способность чувствовать настроение и приходить на помощь делала его незаменимым членом коллектива. Митя не только поддерживал филармонию, но и радовал многих гостей и участников проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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