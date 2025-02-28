В Кремле рассказали, с какой позиции Россия выстраивает диалог с Трампом: главные заявления Пескова

Кремль внимательно следит за действиями Швеции в контексте ее возможного вступления в НАТО. А также Россия стремится к диалогу с американским президентом Дональдом Трампом на основе взаимного уважения и ждет итогов переговоров по обвинениям США в адрес РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в Кремле отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона. Эти и другие главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Кремль оценивает риски из-за потенциального вступления Швеции в НАТО
В Кремле заявили, что внимательно следят за военно-политической обстановкой между Россией и Швецией, которая готовится к возможному столкновению после завершения украинского конфликта. «Мы осведомлены о действиях Швеции касательно их потенциального вступления в НАТО и оцениваем все риски, связанные с этим процессом», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы.
Россия хочет диалога с Трампом на основе взаимного уважения
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на его заявления о позиции силы в общении с миром. «Мы не только с США, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — подчеркнул пресс-секретарь.
Покушение на митрополита Тихона
В Кремле выразили мнение, что киевские власти не останавливаются ни перед ничем, включая подготовку покушений и вербовку священнослужителей. «Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается», — прокомментировал Песков в ответ на вопрос URA.RU.
Ранее ФСБ сообщила о задержании подозреваемых, завербованных украинской военной разведкой для теракта в Москве. У них изъяли взрывное устройство и поддельные паспорта. Завербованные священники из близкого окружения митрополита уже дали признательные показания.
Детали встречи в Стамбуле
На вопрос о результатах переговоров между российскими и американскими делегациями в Стамбуле Дмитрий Песков ответил, что следует дождаться информации от дипломатических ведомств. Он уточнил, что делегации представляли именно эти ведомства, и именно там можно ожидать соответствующих новостей.
Назначение Мединского
Песков прокомментировал избрание помощника президента Владимира Мединского главой Союза писателей России. «Писатели голосовали самостоятельно. Каждый отдал свой голос, как считал нужным», — отметил пресс-секретарь, добавив, что поздравляет Мединского с новым постом.
Встреча на Эльбе
Пресс-секретарь опроверг слухи о возможной встрече между лидерами России и Соединенных Штатов, которая могла бы состояться 25 апреля в формате «встречи на Эльбе». Он кратко отметил, что у Кремля нет планов по организации такого мероприятия.
Кремль ждет итогов контактов Трампа и Зеленского
Отвечая на вопрос о том, как в Москве восприняли слова Трампа об обвинениях в адрес России и соглашении с Зеленским по редкоземельным металлам, Песков призвал дождаться официальных итогов. «Давайте дождемся результатов контактов и заявлений, которые по итогам будут сделаны», — сказал он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.