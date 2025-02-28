В Кремле рассказали, с какой позиции Россия выстраивает диалог с Трампом: главные заявления Пескова

В Кремле не комментируют заявления Трампа о Зеленском до итогов их переговоров
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Песков заявил, что РФ со всеми странами хочет выстраивать диалог на основе взаимного уважения
Песков заявил, что РФ со всеми странами хочет выстраивать диалог на основе взаимного уважения Фото:

Кремль внимательно следит за действиями Швеции в контексте ее возможного вступления в НАТО. А также Россия стремится к диалогу с американским президентом Дональдом Трампом на основе взаимного уважения и ждет итогов переговоров по обвинениям США в адрес РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в Кремле отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона. Эти и другие главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.

Кремль оценивает риски из-за потенциального вступления Швеции в НАТО

В Кремле заявили, что внимательно следят за военно-политической обстановкой между Россией и Швецией, которая готовится к возможному столкновению после завершения украинского конфликта. «Мы осведомлены о действиях Швеции касательно их потенциального вступления в НАТО и оцениваем все риски, связанные с этим процессом», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы.

Россия хочет диалога с Трампом на основе взаимного уважения

Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на его заявления о позиции силы в общении с миром. «Мы не только с США, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — подчеркнул пресс-секретарь.

Покушение на митрополита Тихона

В Кремле выразили мнение, что киевские власти не останавливаются ни перед ничем, включая подготовку покушений и вербовку священнослужителей. «Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается», — прокомментировал Песков в ответ на вопрос URA.RU.

Ранее ФСБ сообщила о задержании подозреваемых, завербованных украинской военной разведкой для теракта в Москве. У них изъяли взрывное устройство и поддельные паспорта. Завербованные священники из близкого окружения митрополита уже дали признательные показания.

Детали встречи в Стамбуле

На вопрос о результатах переговоров между российскими и американскими делегациями в Стамбуле Дмитрий Песков ответил, что следует дождаться информации от дипломатических ведомств. Он уточнил, что делегации представляли именно эти ведомства, и именно там можно ожидать соответствующих новостей.

Назначение Мединского

Песков прокомментировал избрание помощника президента Владимира Мединского главой Союза писателей России. «Писатели голосовали самостоятельно. Каждый отдал свой голос, как считал нужным», — отметил пресс-секретарь, добавив, что поздравляет Мединского с новым постом.

Встреча на Эльбе

Пресс-секретарь опроверг слухи о возможной встрече между лидерами России и Соединенных Штатов, которая могла бы состояться 25 апреля в формате «встречи на Эльбе». Он кратко отметил, что у Кремля нет планов по организации такого мероприятия.

Кремль ждет итогов контактов Трампа и Зеленского

Отвечая на вопрос о том, как в Москве восприняли слова Трампа об обвинениях в адрес России и соглашении с Зеленским по редкоземельным металлам, Песков призвал дождаться официальных итогов. «Давайте дождемся результатов контактов и заявлений, которые по итогам будут сделаны», — сказал он.

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Кремль внимательно следит за действиями Швеции в контексте ее возможного вступления в НАТО. А также Россия стремится к диалогу с американским президентом Дональдом Трампом на основе взаимного уважения и ждет итогов переговоров по обвинениям США в адрес РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в Кремле отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона. Эти и другие главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Кремль оценивает риски из-за потенциального вступления Швеции в НАТО В Кремле заявили, что внимательно следят за военно-политической обстановкой между Россией и Швецией, которая готовится к возможному столкновению после завершения украинского конфликта. «Мы осведомлены о действиях Швеции касательно их потенциального вступления в НАТО и оцениваем все риски, связанные с этим процессом», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы. Россия хочет диалога с Трампом на основе взаимного уважения Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на его заявления о позиции силы в общении с миром. «Мы не только с США, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — подчеркнул пресс-секретарь. Покушение на митрополита Тихона В Кремле выразили мнение, что киевские власти не останавливаются ни перед ничем, включая подготовку покушений и вербовку священнослужителей. «Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается», — прокомментировал Песков в ответ на вопрос URA.RU. Ранее ФСБ сообщила о задержании подозреваемых, завербованных украинской военной разведкой для теракта в Москве. У них изъяли взрывное устройство и поддельные паспорта. Завербованные священники из близкого окружения митрополита уже дали признательные показания. Детали встречи в Стамбуле На вопрос о результатах переговоров между российскими и американскими делегациями в Стамбуле Дмитрий Песков ответил, что следует дождаться информации от дипломатических ведомств. Он уточнил, что делегации представляли именно эти ведомства, и именно там можно ожидать соответствующих новостей. Назначение Мединского Песков прокомментировал избрание помощника президента Владимира Мединского главой Союза писателей России. «Писатели голосовали самостоятельно. Каждый отдал свой голос, как считал нужным», — отметил пресс-секретарь, добавив, что поздравляет Мединского с новым постом. Встреча на Эльбе Пресс-секретарь опроверг слухи о возможной встрече между лидерами России и Соединенных Штатов, которая могла бы состояться 25 апреля в формате «встречи на Эльбе». Он кратко отметил, что у Кремля нет планов по организации такого мероприятия. Кремль ждет итогов контактов Трампа и Зеленского Отвечая на вопрос о том, как в Москве восприняли слова Трампа об обвинениях в адрес России и соглашении с Зеленским по редкоземельным металлам, Песков призвал дождаться официальных итогов. «Давайте дождемся результатов контактов и заявлений, которые по итогам будут сделаны», — сказал он.
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