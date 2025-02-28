В Кремле ответили, готовятся ли к конфликту со Швецией

Песков заявил, что в России следят за обстановкой в отношениях со Швецией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков ответил, готовится ли Швеция к конфликту с РФ
Песков ответил, готовится ли Швеция к конфликту с РФ Фото:

В России внимательно следят за всеми изменениями в военно-политической обстановке между страной и Швецией, которая заявила, что готовится к столкновению с российской стороной после окончания украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы осведомлены о действиях Швеции касательно их потенциального вступления в НАТО и оцениваем все риски, связанные с этим процессом», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В России внимательно следят за всеми изменениями в военно-политической обстановке между страной и Швецией, которая заявила, что готовится к столкновению с российской стороной после окончания украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы осведомлены о действиях Швеции касательно их потенциального вступления в НАТО и оцениваем все риски, связанные с этим процессом», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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