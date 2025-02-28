Песков объяснил, с какой позиции Россия выстраивает диалог с Трампом

В России стремятся вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, исходя из позиции взаимного уважения и выгоды. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не только с США, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — заявил Песков в ходе конференц-колла в ответ на вопрос журналистов о том, как страна должна строить диалог со Штатами, если Трамп говорит со всем миром, кроме российского главы Владимира Путина, с позиции силы. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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