Песков объяснил, с какой позиции Россия выстраивает диалог с Трампом

Песков: Россия хочет вести диалог со всеми странами с позиции взаимного уважения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что РФ хочет выстраивать диалог не только с США
Песков заявил, что РФ хочет выстраивать диалог не только с США Фото:

В России стремятся вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, исходя из позиции взаимного уважения и выгоды. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не только с США, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — заявил Песков в ходе конференц-колла в ответ на вопрос журналистов о том, как страна должна строить диалог со Штатами, если Трамп говорит со всем миром, кроме российского главы Владимира Путина, с позиции силы. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В России стремятся вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, исходя из позиции взаимного уважения и выгоды. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не только с США, но и со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — заявил Песков в ходе конференц-колла в ответ на вопрос журналистов о том, как страна должна строить диалог со Штатами, если Трамп говорит со всем миром, кроме российского главы Владимира Путина, с позиции силы. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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