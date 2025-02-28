Никита Иванкович, планировавший совершить покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, был знаком с ним и ранее тесно общался, сообщили в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Иванкович долгое время служил алтарником в этом храме.
«Никита Иванкович, готовивший покушение на митрополита Тихона, знал его и хорошо с ним общался...» — пишет РИА Новости со ссылкой на представителей храма. В храме Воскресения Христова Иванкович на протяжении многих лет занимал должность алтарника. Однако представители храма указали, что он уже «давно» прекратил выполнять эти обязанности.
Ранее сотрудники ФСБ успешно предотвратили теракт, задержав двух мужчин, у которых было обнаружено взрывное устройство. По данным спецслужб, задержанные были завербованы украинской разведкой. В Кремле выразили мнение, что в Киеве не соблюдают никаких священных принципов, в том числе планируют покушения и привлекают к этому священников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста от URA.RU, подчеркнув, что украинский режим готов на любые действия.
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