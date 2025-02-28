Петербурженка выбила дверь зала суда из-за встречи с отцом своих детей

Мировой судья в Петербурге рассмотрел дело Надежды Вазаговой, которая выбила дверь зала судебного заседания из-за встречи с отцом своих детей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Вазагова 17.12.2024 года около 19:20, находясь в Пушкинском районном суде, действуя умышленно, повредила чужое имущество, а именно дверь зала судебного заседания №11», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате на двери образовалось сквозное отверстие размером 7 на 5 сантиметров, а также были сорваны молдинги с внешней стороны.
Оценка ущерба составила 9 471 рубль 84 копейки. Надежда признала свою вину и согласилась возместить причиненный ущерб. Она пояснила, что повреждение двери произошло случайно. В процессе заседания она столкнулась с отцом своих детей, что вызвало у нее бурю эмоций. В порыве чувств девушка пнула дверь ногой, не осознавая последствий своих действий. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил петербурженке штраф в размере 400 рублей.
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