Цветочные Екатеринбурга утонули в букетах: что творится в магазинах перед 8 Марта. Фото

В Екатеринбурге перед 8 Марта продают черные розы
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы активно принимают предзаказы на букеты к празднику
Продавцы активно принимают предзаказы на букеты к празднику Фото:

В Екатеринбурге прилавки цветочных магазинов заполнили тюльпаны, розы и множество разнообразных букетов. Корреспондент URA.RU обошел популярные магазины, разведал обстановку в преддверии 8 Марта и выяснил, сколько стоят цветы. 

Так, в цветочном Florans пионовидные тюльпаны продают по 270 рублей за штуку. В La Festa этот же сорт тюльпанов можно купить по 250 рублей за цветок. Самые бюджетные тюльпаны — в Fun Fun Tulpan за 225 рублей. Необычные желтые пионовидные розы в магазине «Жарден» продают по 539 рублей за один цветок, там же есть розы из Эквадора за 198 рублей или черные розы — за 429 рублей. 

Цены на букеты в магазинах варьируются. На витринах можно увидеть монобукеты за 3,5 тысяч рублей или за 5,5 тысяч рублей с хризантемами и окрашенными в фиолетовый цвет розами. По словам продавцов, к 8 Марта тюльпаны привезут еще, в магазинах уже оформляют предзаказы. 

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В Екатеринбурге прилавки цветочных магазинов заполнили тюльпаны, розы и множество разнообразных букетов. Корреспондент URA.RU обошел популярные магазины, разведал обстановку в преддверии 8 Марта и выяснил, сколько стоят цветы.  Так, в цветочном Florans пионовидные тюльпаны продают по 270 рублей за штуку. В La Festa этот же сорт тюльпанов можно купить по 250 рублей за цветок. Самые бюджетные тюльпаны — в Fun Fun Tulpan за 225 рублей. Необычные желтые пионовидные розы в магазине «Жарден» продают по 539 рублей за один цветок, там же есть розы из Эквадора за 198 рублей или черные розы — за 429 рублей.  Цены на букеты в магазинах варьируются. На витринах можно увидеть монобукеты за 3,5 тысяч рублей или за 5,5 тысяч рублей с хризантемами и окрашенными в фиолетовый цвет розами. По словам продавцов, к 8 Марта тюльпаны привезут еще, в магазинах уже оформляют предзаказы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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