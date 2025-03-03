В Екатеринбурге прилавки цветочных магазинов заполнили тюльпаны, розы и множество разнообразных букетов. Корреспондент URA.RU обошел популярные магазины, разведал обстановку в преддверии 8 Марта и выяснил, сколько стоят цветы.
Так, в цветочном Florans пионовидные тюльпаны продают по 270 рублей за штуку. В La Festa этот же сорт тюльпанов можно купить по 250 рублей за цветок. Самые бюджетные тюльпаны — в Fun Fun Tulpan за 225 рублей. Необычные желтые пионовидные розы в магазине «Жарден» продают по 539 рублей за один цветок, там же есть розы из Эквадора за 198 рублей или черные розы — за 429 рублей.
Цены на букеты в магазинах варьируются. На витринах можно увидеть монобукеты за 3,5 тысяч рублей или за 5,5 тысяч рублей с хризантемами и окрашенными в фиолетовый цвет розами. По словам продавцов, к 8 Марта тюльпаны привезут еще, в магазинах уже оформляют предзаказы.
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