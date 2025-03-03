В челябинском поселке дети полгода не ходят в школу из-за обвалившейся крыши

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Плита упала в техническом помещении школы
Плита упала в техническом помещении школы Фото:

В поселке Харьковский Агаповского района Челябинской области из-за обвалившейся крыши уже полгода не работает школа. Около 30 детей, в основном учеников начальной школы, переведены на дистант. Родители требуют у чиновников, чтобы занятия возобновились, иначе школьникам негде учиться. Об этом URA.RU сообщил юрист и местный общественник Валерий Ишмаметьев.

«В феврале 2024 обвалилось перекрытие в техническом помещении, которое отапливает школу. В августе приезжала комиссия, школу приняли перед учебным годом. Но проблему с перекрытием так и не решили», — пояснил Валерий Ишмаметьев.

По словам депутата, нужно лишь поднять и укрепить упавшую плиту. Есть соответствующее предписание прокуратуры, но его никто не выполняет. Родители уже готовы сделать это за свой счет или даже без ремонта отправить детей на занятия — ведь помещение, где упала плита, стоит отдельно от основного здания школы.

Осенью инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, но решение проблемы не сдвинулось с места. Наоборот, пока школа стоит без дела, уже уволились два педагога.

Детей в этом учебном году перевели в школу другого поселка, но возникла проблема с транспортом. Ученики не могут ездить на занятия, их переводят на дистант, однако и тут все непросто — интернет в поселке работает с перебоями.

Валерий Ишмаметьев вместе с родителями учеников обращался в разные инстанции на протяжении года, писал даже на «прямую линию» Владимира Путина. Жители Харьковского все еще ждут решения проблемы.

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В поселке Харьковский Агаповского района Челябинской области из-за обвалившейся крыши уже полгода не работает школа. Около 30 детей, в основном учеников начальной школы, переведены на дистант. Родители требуют у чиновников, чтобы занятия возобновились, иначе школьникам негде учиться. Об этом URA.RU сообщил юрист и местный общественник Валерий Ишмаметьев. «В феврале 2024 обвалилось перекрытие в техническом помещении, которое отапливает школу. В августе приезжала комиссия, школу приняли перед учебным годом. Но проблему с перекрытием так и не решили», — пояснил Валерий Ишмаметьев. По словам депутата, нужно лишь поднять и укрепить упавшую плиту. Есть соответствующее предписание прокуратуры, но его никто не выполняет. Родители уже готовы сделать это за свой счет или даже без ремонта отправить детей на занятия — ведь помещение, где упала плита, стоит отдельно от основного здания школы. Осенью инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, но решение проблемы не сдвинулось с места. Наоборот, пока школа стоит без дела, уже уволились два педагога. Детей в этом учебном году перевели в школу другого поселка, но возникла проблема с транспортом. Ученики не могут ездить на занятия, их переводят на дистант, однако и тут все непросто — интернет в поселке работает с перебоями. Валерий Ишмаметьев вместе с родителями учеников обращался в разные инстанции на протяжении года, писал даже на «прямую линию» Владимира Путина. Жители Харьковского все еще ждут решения проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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